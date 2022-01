Violenza sessuale sulla figlia 15enne: arrestato il padre orco

Compiva violenza sessuale nei confronti della figlia 15enne rimasta a vivere con lui, dopo la separazione con la madre. La sera, a letto, molestava la ragazzina la quale dopo un lungo periodo di sofferenza ha trovato il coraggio di raccontare tutto alla madre. Una volta avvisati i carabinieri, sono scattate le indagini che hanno portato l’uomo agli arresti domiciliari. Un’agghiacciante storia quella che si è consumata a Catania, un drammatico racconto fatto di abusi consumatisi tra le mura domestiche, quelle che dovrebbero garantire sicurezza e serenità ad un adolescente.

La separazione dei genitori e la scelta della 15enne di vivere col padre

Dopo cinque anni di convivenza, la coppia di genitori aveva deciso di separarsi in maniera consensuale. Un rapporto sereno quello fra i due al punto da non richiedere nemmeno l’intervento del giudice per l’affidamento delle due figlie che hanno scelto liberamente dove andare a vivere. E così la 15enne ha scelto di convivere col padre, un uomo di 40 anni catanese, mentre la figlia di 7 anni ha preferito restare con la mamma, una 41enne del luogo. Quindi per la 15enne il trasferimento con il genitore in un appartamento di proprietà dei nonni paterni.

Il drammatico racconto

La ragazzina la notte dormiva nel letto matrimoniale assieme al padre. Qui si consumavano gli abusi. L’uomo la notte era solito guardare film porno col tablet che teneva nascosto tra le lenzuola. Durante la visione, avrebbe posto in essere atti di autoerotismo nel corso dei quali avrebbe anche commesso atti sessuali nei confronti della figlia. Secondo quanto emerso dai racconti, l’orco l’avrebbe abbracciata da dietro toccandole le parti intime e le avrebbe fatto sentire anche il proprio stato di eccitazione. Questi atteggiamenti si sarebbero verificati anche alla presenza dell’altra figlia che ogni tanto andava a dormire da loro.

La denuncia e l'arresto