Virginia Saba racconta la quarantena con Di Maio: "Ha fatto la pizza e la spesa. I capelli glieli taglio io"

Virginia Saba è la compagna di Luigi Di Maio e con con lui sta trascorrendo questo periodo di quarantena e lockdown. C'è grande curiosità da parte dei cittadini attorno alla quarantena delle figura pubbliche e la donna ha deciso di raccontarsi ai microfoni di Un giorno da pecora, per svelare in che modo lei e il suo compagno stiano passando questo periodo di isolamento domestico.

" Per Luigi le cose sono peggiorate, è aumentato il lavoro e anche le preoccupazioni, quindi in casa non c'è quasi mai. E così quando torna, la sera, cerco di dargli un po' di pace, lo aspetto per mangiare, e visto che mi piace cucinare gli preparo dei piatti che gli piacciono: ieri ho fatto le zucchine ripiene e le ha mangiate di gusto ", ha raccontato Virginia Saba, che cerca di viziare il suo uomo per sollevarlo dalle ansie quotidiane. Immancabile la domanda dei conduttori, curiosi di capire se anche Di Maio dia il suo contributo nel menage culinario della casa: " Ha fatto la pizza, ed era buonissima, veramente deliziosa. L'ha fatta lievitare un giorno interno, in pochi minuti l'ha stesa sulla teglia, e ha messo tanto sugo e tanta mozzarella. " Da buon napoletano, quindi, il Ministro degli Esteri non rinuncia alla pizza nemmeno in quarantena e preferisce prepararla con le sue mani, smettendo per un attimo i panni del politico.