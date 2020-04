La virologa Capua gela le speranze: "Le previsioni sul virus sono tutte sbagliate"

Da qualche giorno non faceva sentore la sua voce. Adesso la virologa Ilaria Capua torna a parlare e a stravolgere quelle poche certezze che avevamo nelle ultime ore. I dati della Protezione Civile ci dicono di un plateau stabile e di un calo dei ricoverati in terapia intensiva. Ma secondo la Capua tutte le previsioni fatte finora sul virus sono totalmente sbagliate. E così con un intervento sul Corriere rimette tutto in discussione: " Sono tante, tantissime le cose che non sappiamo e su cui molti si interrogano e purtroppo la scienza ha tempi lunghi, lunghissimi per arrivare alle sue certezze relative. Un mare di incertezza ci avvolge e ci disorienta. Non sappiamo neanche quanto l’infezione abbia circolato e si sia diffusa in Italia perché i campionamenti non sono rappresentativi e le procedure non armonizzate. Quindi ogni stima è soltanto una stima e come tale intrinsecamente sbagliata — bisogna solo capire di quanto ".

La virologa poi parla di una lunga convivenza con il covid 19 e con il rischio contagio. Le sue parole di fatto allungano e non poco i tempi per una ripartenza: " Sappiamo che il distanziamento fisico e le misure di igiene personale e pubblica aiutano ad appiattire la curva quindi a ridurre la velocità del contagio. Ma una curva più piatta non significa blocco della diffusione virale, significa riduzione della circolazione virale. Quindi è chiaro che il virus continuerà a circolare in maniera visibile — ovvero provocando i casi clinici fino a quando non si stabilirà l’immunità di gregge, naturale o da vaccinazione ".