Il virologo. "In Italia almeno 450mila casi"

" In Lombardia i malati saranno almeno 250mila, 150mila sintomatici e 100 mila asintomatici, in Italia ne calcolo 450mila... altro che 60mila ". A lanciare l'allarme sui dati riguardanti la pandemia di coronavirus è il professor Andrea Crisanti, direttore dell'Unità complessa diagnostica di Microbiologia a Padova e docente di Virologia all'Imperial College di Londra che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha rivelato i dati sui contagiati sommersi.

"La verità- ha spiegato Crisanti- è che l'unico dato certo riguarda i decessi ed è da lì che bisogna partire per sapere quanti sono realmente i contagiati ". I numeri calcolati dal virologo, che ha collaborato col governatore del Veneto, Luca Zaia, mettendo a punta la strategia dei tamponi anche ai malati asintomatici, rivelano una fetta di casi sommersi non indifferente. "I numeri corretti- sostiene il professore- sono purtroppo molto più alti di quelli che vengono diffusi e riguardano semplicemente i casi emersi e quindi hanno poco senso ".

Per arrivare a questi numeri, Crisanti ha considerato due dati: " quello della Cina e quello registrato a Vo' Euganeo, dove è stata fatta per la prima volta al mondo un'indagine epidemiologica su un'intera popolazione ". Ha scoperto, così, che " questi numeri sono simili e ci dicono che il tasso di letalità è sotto il 2%, considerando tutto si arriva all'1,5%, e che la percentuale di asintomatici che contagiano è altissima (40%) ". Dato che, come spiega il virologo, non ci sono evidenze che dimostrino differenze tra il virus veneto e quello lombardo, " si deve ragionare su quelle percentuali. E il fatto che il tasso di letalità in Veneto sia decisamente inferiore a quello lombardo si spiega con il maggior numero di tamponi fatti che ha portato a dei risultati concreti ".

Adesso, anche la Lombardia si sta allineando al Veneto e cerca i sintomatici sommersi. Una scelta giusta, a detta di Crisanti che spiega: " C'è molta gente che accusa sintomi non gravi e potrebbe essere positiva. Dovrebbero però cercare anche fra gli asintomatici testando le categorie più esposte, per cerchi concentrici" . Un'operazione che avrebbe dovuto prendere il via 20 giorni fa: " Non c'è stata alcuna sorveglianza epidemiologica. Vedo persone che muoiono a grappoli. Questo è un fallimento. Troppi morti ".