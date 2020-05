Il virologo Pregliasco: ​"Le accuse sul Trivulzio sono panna montata"

" Credo davvero che sia stata creata una panna montata legata alla comprensibile sofferenza e angoscia dei parenti, che peraltro continuano a tenere i loro cari in quella struttura dove possono ottenere un’assistenza migliore rispetto a casa ". Lo ha affermato Fabrizio Pregliasco, virolgo dell'Università Statale di Milano e supervisore scientifico del Pio Albergo Trivulzio. La struttura è finita al centro di un'inchiesta della Procura di Milano su presunte irregolarità nella gestione dell'emergenza coronavirus nelle case di riposo.

Al Pat, tra gennaio e aprile, ci sono stati 300 morti. " Qui biecamente alcuni hanno messo questo valore, non ricordando che in quella struttura di soggetti anziani c’è una mortalità prevista - ha dichiarato il virologo all'HuffingtonPost-. Prendiamo il periodo febbraio-marzo: nel quinquennio 2015-2019 ci sono stati 89 decessi medi, mentre nel febbraio-marzo di quest'anno sono stati 115. Quindi l'extramortalità non è di 115, ma di circa 25 unità ". Parlando del primo quadrimestre del 2020, Pregliasco ha poi sottolineato: " Si è passati da 186 decessi medi a 300 decessi ". Un incremento del 38% a fronte di 135% in tutta la Lombardia.

Il supervisore scientifico del Trivulzio ha poi fatto un paragone con il resto dell'Europa dove " il 40% dei morti sono avvenuti in residenze sanitarie per anziani. Purtroppo è la caratteristica intrinseca di questa pandemia. È stata una guerra di un nemico che e arrivato alle spalle e che hanno pagato le persone più fragili ". Pregliasco ha inoltre sottolineato come il Pat non sia sono una Rsa. " È una struttura complessa che ha Rsa, lungodegenza, hospice, riabilitazione, poliambulatori - ha spiegato -. E lì mille persone al giorno entravano e uscivano mentre 250 al mese si susseguivano per attività riabilitativa. Era una realtà particolarmente permeabile, come deve essere. Perché una 'bella' Rsa non è un lager, deve avere spazi di convivenza tra gli ospiti, deve prevedere presenza volontari e familiari ".

Chiarezza anche sulle mascherine. Se all'inizio dell'emergenza sanitaria " c'era carenza di Dpi - ha spiegato - dopo il 23 febbraio l'utilizzo è stato sempre più esteso, fino al 23 marzo, quando è stata data la massima disponibilità e si è arrivati a regime" .