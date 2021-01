"Virus colpa dei fot... esperimenti", "Non abbiamo prove". Scontro Salvini-Annunziata

Matteo Salvini è tornato in tv e ha scelto lo studio di Mezz'ora in più, il programma di Lucia Annunziata in onda su Rai3. Non certo uno studio "amico" per il leader della Lega, che infatti è arrivato allo scontro con la giornalista. Il tema della disfida è stato il coronavirus, tema caldo da ormai quasi un anno. Matteo Salvini ha ribattuto la sua convinzione che la pandemia sia nata ai Wuhan, senza che la Cina abbia avvisato il mondo di quanto stava accadendo. Tesi seccamente smentita da Lucia Annunziata.

" Se in Cina qualcuno non avesse fatto fottutissimi esperimenti che hanno contagiato il resto del mondo, oggi staremmo parlando di altro ", ha esordito Matteo Salvini, premendo subito sull'acceleratore nella discussione. Una frase che non è piaciuta a Lucia Annunziata, che ha cercato di ridiensionare i toni del leader della Lega: " È stato il destino, non abbiamo la prova ". Sulla fatualità dell'espansione dell'epidemia, Matteo Salvini ribatte piccato: " È agli atti. Che sia uscito dal laboratorio di Wuhan, ci ritroviamo qui e ne parliamo, è agli atti. È evidente che il virus è partito da Wuhan ". La conduttrice è apparsa reticente nell'affrontare l'argomento, era evidente la sua volontà di passare oltre e lo dice lei stessa, cercando di placare Matteo Salvini: " Non mi porti su terreni scivolosi, non abbiamo le prove ".