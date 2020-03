Virus colpisce gli uomini. L'esperto: "Le donne difese dagli estrogeni"

Il coronavirus è più letale negli uomini che nelle donne. Lo ha confermato l'Istituto superiore di sanità, che ha indagato le caratteristiche dei pazienti deceduti per il Covid-19: negli uomini la letalità risulta il 7,2%, mentre nelle donne il 4,1%. In aumento in favore dei soggetti maschili la differenza nel numero di casi per sesso fino alla fascia di età tra i 70 e i 79 anni.

Secondo Guido Bertolini, epidemiologo dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, è ormai ufficiale il fatto che il coronavirus contagi i maschi più delle femmine. Lo spiega in un intervista a Repubblica, sottolineando che " su dieci contagiati in modo grave, 7 sono maschi e 3 sono femmine. Negli anziani arriviamo al rapporto di 8 a 2 ". Date queste differenze, l'esperto rivela che viene studiato " un fenomeno che nasconde il segreto per aggredire il virus: la direzione è il suo rapporto con l'assetto ormonale dei due sessi ".

Una delle iptesi, spiega Bertolini, si basa sulla " differenza più evidente tra maschi e femmine ", quella ormonale. Gli uomini, infatti, " producono androgeni ", mentre le donne estrogeni. Potrebbero essere proprio gli ormoni femminili a costruire " resistenze naturali contro molte patologie, a partire da quelle cardiovascolari. La sfida è capire cosa succede con il Covid-19 ". Per esempio, continua l'epidemiologo, " dopo la menopausa nelle donne la produzione di estrogeni cala. Anche loro, con l'avanzare dell' età, dovrebbero dunque diventare più attaccabili. Invece non succede. Anzi: più i contagiati sono anziani e più cresce la percentuale di maschi, in particolare nei casi gravi ".