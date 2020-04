Virus, a Fisher Island gli abitanti (ricchi) comprano i test sierologici

Fisher Island è un Census-designated place degli Stati Uniti situato nella parte centrale della contea di Miami-Dade dello stato della Florida. Per definizione, nell'isola privata, situata tra Miami e Miami Beach, il censo lì fa la differenza, anche durante l'epidemia da coronavirus. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, l'isola avrebbe comprato dall'università di Miami Health System migliaia di kit rapidi, per residenti e lavoratori, per determinare chi ha sviluppato gli anticorpi contro la nuova malattia, che ha messo in ginocchio mezzo mondo.

La disparità con il resto della Florida

L'isola privata, il cui codice postale risulta il più ricco d'America, è accessibile soltanto in barca o in elicottero e dispone di residence e di condomini di lusso in cui vivono circa 800 famiglie molto abbienti. Il reddito medio degli abitanti, infatti, nel 2015 era di 2,5 milioni di dollari e in base a quanto ricostruito dal quotidiano, in queste ore, Fisher Island avrebbe pagato pur di avere i test, mentre in Florida (lo Stato a cui appartiene anche l'isola) soltanto l'1% della popolazione è stata testata per il Covid-19.

La motivazione

Sissy DeMaria, una portavoce dell'isola, per motivare la scelta dell'acquisto dei test, avrebbe dichiarato che metà dei residenti dell'isola ha più di 65 anni e che quindi, in caso di contagio, si tratterebbe di soggetti particolarmente a rischio. " Fisher Island ha chiesto alla UM Health Clinic se i test degli anticorpi potevano essere disponibili e facilitati per tutti i dipendenti e i residenti attraverso la UHealth Clinic in loco ", ha specificato la donna.

I test a pagamento

Secondo quanto riportato, gli esami sui cittadini dell'isola dovrebbero essere completati in questa settimana. La portavoce della UHealth, Lisa Worley, ha spiegato la modalità di richiesta da parte degli abitanti e ha affermato: " L'isola ha ordinato abbastanza kit per i test, in modo che ogni residente e membro del personale potesse essere testato. Questo è ciò che volevano i residenti dell'isola di Fisher. I nostri medici lo hanno ordinato e loro si sono pagati i test ".

I numeri (e i contagi)

Al momento, però, i dettagli sul costo dei test e sul numero di persone che sarà sottoposto a questo tipo di esame non è ancora disponibile. Secondo i dati dello Stato, soltanto a Fisher Island, i casi confermati di nuovo coronavirus sarebbero tra i cinque e i nove. Intanto, in tutta la Florida, in base agli ultimi aggiornamenti, i contagiati residenti sarebbero 20.984 e i non residenti sarebbero 644. E ieri, in generale, gli Stati Uniti hanno riportato altri 1.509 deceduti in un giorno solo, portando il totale dei morti a 23.529, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.