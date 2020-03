Virus, l'allarme dei ginecologi: "Le sale parto sono a rischio"

La lotta contro il coronavirus è lunga ed estenuante e medici, infermieri e personale sanitario sono ridotti allo stremo, tra turni infiniti e corse dentro e fuori dalla terapia intensiva. Ora, anche tra loro, si contano le prime vittime. Ma, a preoccupare è la carenza di mascherine, sistemi di protezione e materiale, di cui si è parlato nei giorni scorsi.

E adesso, l'allarme arriva anche dai ginecologi e dagli ostetrici: "Il personale ostetrico sta conducendo una estenuante battaglia per proteggere le donne in gravidanza e i loro bambini ", hanno dichiarato in una nota congiunta la Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) e l'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi). E da tempo, "i professionisti dell'area materno-infantile " seguono percorsi ben definiti per arristere le donne in gravidanza " Covid-positive". "Purtroppo - aggiungono i ginecologi- il personale ostetrico non è rifornito del materiale di protezione individuale necessario, e in alcuni punti nascita è ancora segnalata una carenza insostenibile ".

I protocolli sono stati "redatti sulla base delle poche evidenze scientifiche disponibili provenienti prevalentemente dalla Cina " e sono stati oggetto di continui adattamenti: " Si è attivata una rete spontanea di scambio di informazioni scientifiche e organizzative - spiegano- che ha permesso fino ad oggi di mantenere ancora le aree del parto in condizioni migliori rispetto ad altre aree ospedaliere" . Ma, avvertono le associazioni, " l'insufficienza di materiale ha comportato una esposizione al virus che ha pesantemente colpito ginecologi, ostetriche e personale infermieristico ".