Virus, l'Oms raccomanda l'uso di mascherine per malati e medici

Le mascherine sono " raccomandate per i malati ed è indispensabile l'uso di tutte le protezioni per il personale degli ospedali ". A dichiararlo, in queste ore, è il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso del briefing quotidiano sulla pandemia causata dal nuovo coronavirus. Secondo il dirigente dell'Oms, infatti, generalizzare l'uso di questo dispositivo a tutta la popolazione " può mettere in difficoltà le scorte e la produzione dei mezzi di protezione per il personale della sanità ". La priorità dell'Oms è che siano gli operatori sanitari in prima linea a essere in grado di accedere a dispositivi di protezione individuale essenziali, tra cui mascherine e respiratori medici.

Le linee guida

L'Oms, tramite Ghebreyesus, sta quindi valutando in modo più ampio l'utilizzo dei dispositivi anti-contagio causato dal Covid-19 e ne ha spiegato le corrette modalità di impiego: " Se le mascherine vengono indossate, devono essere usate in modo sicuro e appropriato. L'organizzazione mondiale della Sanità ha dato indicazioni su come metterle, toglierle e conservarle. Quello che è chiaro è che ci sono ricerche limitate in quest'area ".

Misure diverse

Nelle prossime ore, l'organizzazione pubblicherà le linee guida per spiegare il corretto funzionamento di questi dispositivi. Ma secondo il direttore Ghebreyesus, i vari Stati " potrebbero prendere in considerazione di utilizzare le mascherine in comunità in cui altre misure, come quelle di lavarsi le mani o il distanziamento sociale, sono più difficili per la mancanza di acqua o perché si vive in spazi ristretti ".

L'efficacia dei dispositivi

Ghebreyesus ha fatto sapere che, in questi giorni, si stanno incoraggiando i Paesi che stanno considerando l'uso generalizzato delle mascherine per la popolazione a studiarne l'effettiva efficacia, "in modo che tutti possano imparare". E secondo il capo dell'Oms, l'elemento più importante sta nel fatto che " le mascherine dovrebbero essere utilizzate solo nell'ambito di un pacchetto complessivo di interventi ".

"Mascherine non fermano pandemia"

Il dottore a capo dell'Oms ha spiegato anche che non esiste, per ora, una risposta netta alla diffusione del Covid-19 e ha anche specificato che le mascherine "non sono la pallottola d'argento" e che "da sole non possono fermare la pandemia". Infine, il dirigente dell'Oms ha poi chiarito che tutti i Paesi dovranno " continuare a trovare, testare, isolare e curare ogni caso e a rintracciare ogni contatto ".

