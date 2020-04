Virus, Ortisei acquisisce una parziale immunità di gregge

Il 49% degli abitanti di Ortisei risulta immune al nuovo coronavirus e a stabilirlo è una scoperta fatta dal dottor Simon Kostner che, come volontario, proprio nella località della Val Gardena in provincia di Bolzano, sta effettuando dei test sierologici nel centro salute e benessere "Balance" di un hotel della zona. E così, secondo quanto riportato dal Messaggero, il paese in pronvincia di Bolzano, che conta 4.883 abitanti, avrebbe sviluppato una parziale immunità di gregge al Covid-19.

Il test

Ortisei, storica meta di vacanze invernali ed estive, sarebbe quindi riuscita ad acquisire uno degli strumenti essenziali per contenere la nuova epidemia. In base alle prime informazioni, nella località di montagna sono state testate 456 persone fra i 20 e 59 anni e il risultato ha mostrato come il 49% di loro è risultato positivo al coronavirus. I test su cui ha lavorato Kostner erano stati avviati per il personale di un albero della zona, ma subito dopo sono stati estesi alla popolazione, con un contributo spese di 30 euro a persona.

Gli asintomatici

Secondo quanto riportato dal quotidiano, le persone sottoposte all'esame che sono risultate positive al Covid-19 potrebbero averlo contratto inconsapevolmente, visto che due terzi di loro avrebbe dichiarato di non aver avuto sintomi. Intanto, ogni giorno, vengono effettuati un centinaio di test, tutti messi a disposizione dal proprietario dell'hotel, Klaus Sanoner, che ne ha disposti un migliaio, tutti importati dalla Cina.

Gli immuni in Val Gardena

Kostner, che ora si sta occupando dei test sierologici, era stato uno dei medici gravemente colpiti dal virus. Ora che è guarito, svolge le analisi insieme ad altri due colleghi medici di base e un'infermiera. " Alla fine della prossima settimana contiamo di terminare i test ", ha chiarito Kostner in queste ore. Gli esami vengono fatti all'entranta del centro "Balance" da medici e ingermieri dotati di tutti i dispositivi di sicurezza necessari a evitare il contagio. Secondo il dottor Kostner, la possibilità che in Val Gardena si sia già raggiunta una certa immunità di gregge è alta: " Si suppone che a Selva gli immuni siano ancora di più che a Ortisei ".

Che cos'è l'immunità di gregge

L'immunità di gregge, in medicina, è la capacità di un gruppo di resistere all'attacco di un'infezione verso la quale una grande proporzione dei membri del gruppo è immune. È una forma di protezione indiretta, che si verifica quando la vaccinazione o quando la malattia è stata superata con anticorpi propri di una parte significativa di una popolazione fornisce una tutela anche agli individui che non hanno sviluppato direttamente l'immunità.