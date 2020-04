Virus, la virologa Capua: "Zero possibilità che scompaia in estate"

Una delle speranze per uscire dall'epidemia da coronavirus era legata alla possibilità che il Sars-Cov-2 scomparisse con l'arrivo della bella stagione, o che almeno si attenuasse. Ma ora, la virologa Ilaria Capua, che dirige l'One Health Center of Excellence all'Università della Florida, frena su questa possibilità.

Sarebbero pari a zero, infatti, le possibilità che il coronavirus se ne vada con l'arrivo dell'estate. Lo ha affermato l'esperta nel corso di una diretta Instagram con il sindaco di Firenze, Sario Nardella. " Ci sono zero possibilità che il Coronavirus scompaia con l'estate ", ha detto. Poi ha aggiunto: "Questo è un fenomeno di portata epocale. Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria". Ma, ha rassicurato la Capua, "non è un tunnel senza fine. Ne usciremo, anche se saremo tutti diversi".

Nel caso della Sars, il virus era scomparso con l'arrivo della bella stagione, " ma non per il caldo ". Infatti, a fermare il coronavirus parente di quello che causa il Covid-19 era stato il contenimento dei contagi, non il caldo. Secondo Ilaria Capua, al centro della diffusione ci sarebbe la globalizzazione e la possibilità di spostarsi velocemente: " La pandemia spagnola- ricorda- ci ha messo due anni a fare il giro del mondo, perché è andata a piedi o con le navi ". Anche ora, ha detto la Capua, "l'appiattimento della curva dei contagi è frutto delle misure di contenimento".