"800 mila euro per le quote latte". E il fisco pignora il conto dell'84enne

Conto corrente pignorato a causa di una cartella esattoriale non pagata dal marito ormai deceduto: questa la triste storia dell'84enne Francesca Traverso, una maestra ormai in pensione. Una vicenda costellata di dolore, e strettamente legata alla questione "quote latte", che in più di un'occasione ha colpito la famiglia dell'anziana.

La cartella esattoriale in questione, quella che ha portato al blocco del conto, si riferisce infatti a una multa comminata proprio per lo sforamento delle quote. Sanzione che il defunto marito di Francesca, Artemio, un allevatore di Grisignano, non pagò. L'uomo morì nel 2007. Ma non finisce qui. Sempre a causa delle quote latte nel 2015 si tolse la vita il figlio dell'84enne, Franco Slaviero.

Slaviero, allevatore come il padre, si vide recapitare una multa da quattro milioni di euro. Un conto impossibile da saldare. Trovatosi con le spalle al muro, il 47enne decise di farla finita, impiccandosi all'interno dell'azienda agricola di famiglia, a Grisignano. Il caso finì su tutti i giornali.

Tragedie e dolori che si sono susseguiti fino all'ultimo affondo di oggi. Quella cartella esattoriale non pagata dal marito ha infatti portato al pignoramento del conto corrente. "A dicembre dello scorso anno è arrivata una raccomandata dell’Agenzia delle entrate che comunicava a mia madre che aveva cinque giorni di tempo per pagare 813mila euro" racconta al Corriere Elena, la figlia dell'84enne.

Le donne scoprono che la cartella si riferisce alle multe relative agli sforamenti delle quote latte registrati fra il 1995 e il 1998. Limiti, si badi bene, imposti dall'Unione europea. 813mila euro. Decisamente troppo per un'anziana signora con una pensione da maestra. Una donna, fra l'altro, avanti con l'età e con problemi di salute. "Mamma è malata e non ha più un soldo, la mantengo io" dice amaramente la figlia.

Il Fisco, però, ha proceduto con il pignoramento del conto. E adesso? Elena Slaviero ha deciso di presentare ricorso al Tar del Veneto, facendosi rappresentare dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi. Al momento sappiamo solo che i giudici hanno accolto la richiesta di sospensiva, ma non ci saranno notizie concrete sino al prossimo anno. Il conto, intanto, rimane bloccato. "Mi sembra una follia" lamenta Elena, "lo Stato sembra accanirsi nei confronti di un’anziana che non ha mai avuto nulla a che fare con l’allevamento di bovini, tanto meno con il regime delle quote latte".

Il sistema burocratico non considera le singole situazioni familiari e le difficoltà delle persone. Francesca Traverso ha già dovuto sopportare tanto. Fu lei, nel 2015, a scoprire il corpo senza vita del figlio Franco. Fu lei a tagliare la corda per liberarlo. E fu Elena, la figlia, a tentare disperatamente di rianimare il fratello con la rianimazione cardiopolmonare.