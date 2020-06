Vittorio Feltri dà l'addio all'Odg: "Nauseato dai processi"

Vittorio Feltri si è dimesso dall'Ordine dei giornalisti. A darne notizia ci ha pensato il suo collega Alessandro Sallusti, direttore de ilGiornale, con un editoriale sul quotidiano oggi in edicola.

Il direttore responsabile di Libero saluta e se ne va, dopo cinquant'anni di carriera. Un addio in polemica con l'Odg della Lombardia. Il presidente dell'organo, Carlo Verna, ha così commentato all'Adnkronos la notizia delle dimissioni di Feltri: "Sto presiedendo il Consiglio Nazionale in corso e tra poco parlerò proprio di questa vicenda. Comunque la lettera di dimissioni di Feltri è stata effettivamente depositata al consiglio della Lombardia, ma il Consiglio deve riunirsi per accettarle e cancellarlo" .

Il diretto interessato, sempre all'Adnkronos, ha replicato alle parole di Verna: "Dice che valuteranno la mia richiesta di dimissioni dall'Odg? Ma ci mancherebbe altro, mica è una prigione. Io me e vado dove cavolo mi pare, anche a casa" .

La scelta di dare le dimissioni non cambierà il lavoro di Feltri, che dice: "Il direttore editoriale posso continuare a farlo lo stesso perché lo può fare chiunque anche un geometra. Mi sono stancato, mi massacrano, mi stufano, mi fanno perdere tempo e devo pagare gli avvocati. Ma andassero a quel paese...non ce la faccio più, basta, fine, non cambierò idea, non torno indietro" .

Feltri dice basta per le sanzioni disciplinari e i processi subiti. A tal proposito, il direttore Sallusti sulle colonne del Giornale ha scritto: "Immagino che sia una scelta dolorosa per sottrarsi una volta per tutte all'accanimento con cui da anni l'Ordine dei giornalisti cerca di imbavagliarlo e limitarne la libertà di pensiero a colpi di processi disciplinari per presunti reati di opinione e continue minacce di sospensione e radiazione" .