Quel mistero sul soccorritore dietro la strana morte di Viviana Parisi

Ancora tanti i dubbi sulla morte di Viviana, la dj 43enne scomparsa con il figlio Gioele lo scorso 3 agosto e ritrovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese. Il bambino non è stato ancora trovato e le ricerche proseguono senza sosta.

Chi ha soccorso Viviana si faccia avanti

Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, per il momento ha aperto formalmente un fascicolo per omicidio e sequestro di persona, ma nessuna ipotesi è stata accantonata. Sul tavolo degli inquirenti anche il suicidio e l’incidente. Soprattutto dopo che sono emersi alcuni particolari sullo stato di salute mentale della donna, che sembra soffrisse di depressione da diverso tempo e assumesse psicofarmaci. Il procuratore ha fatto un appello affinché chi ha visto qualcosa si faccia avanti e abbia il coraggio di parlare. Non si esclude che qualcuno abbia soccorso la donna in seguito all’incidente avuto con la sua vettura. “Chi ha soccorso Viviana Parisi dopo l’incidente ha compiuto un’opera meritoria, mi sembra strano che non si siano fatti vivi. Vengano a raccontarci quello che hanno visto” ha chiesto ancora una volta il procuratore Cavallo.

Le testimonianze

Due persone, sembrerebbe padre e figlio, avrebbero visto la donna scavalcare il guard-rail dell’autostrada con il bambino in braccio e dileguarsi. I due si erano fermati in una piazzola poco lontana dal luogo dell’incidente provocato da Viviana sotto una galleria della Messina-Palermo, a circa un centinaio di chilometri da casa. Dopo aver raccontato ad alcuni presenti la scena vista poco prima, padre e figlio hanno abbandonato il luogo dell’incidente e sono andati via, senza contattare le forze dell’ordine nei giorni seguenti alla scomparsa di Viviana e Gioele. Cinque giorni dopo, nella boscaglia vicino alla galleria, è stato trovato il corpo sfigurato e ormai irriconoscibile della 43enne. Altri testimoni all’inizio avevano raccontato di aver un guidatore offrire loro un passaggio.