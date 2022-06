"Vivono come se il Covid non esistesse", "Sto con loro". Burioni-Zangrillo, scontro sui social

Pericolo reale e pericolo percepito. Tra i due estremi c'è un'ampia terra di mezzo sulla quale si gioca la sfida della convivenza col Covid. Mentre i contagi in crescita suggeriscono di non abbassare troppo la guardia, i temi della coabitazione con il virus e dell'uscita da uno stato di perenne emergenza tengono banco anche tra i principali esponenti della comunità scientifica. Emblematico, al riguardo, è stato uno scambio di battute avvenuto a distanza tra Roberto Burioni e Alberto Zangrillo, colleghi al San Raffaele di Milano. I due professori, su Twitter, hanno messo nero su bianco i loro differenti punti di vista sulla percezione pandemica degli italiani.

A lanciare per primo il tema è stato Burioni, il quale in un cinguettio social ha fotografato quella che a suo avviso è l'attuale situazione nel Paese. Secondo il docente di microbiologia e virologia, con l'inizio dell'estate e l'allentamento delle misure restrittive, moltissimi italiani si sarebbero dimenticati del virus nei loro comportamenti quotidiani. Un attaggiamento di cui l'esperto di immunologia ha dato conto sul proprio profilo Twitter. " Sintetizzo la mia percezione della situazione in modo sommario ma fedele alla realtà. Il 95% degli italiani vive come se il Covid non esistesse più. Può piacere, può non piacere, le spiegazioni possono essere molte ma è un dato di fatto ", ha scritto Burioni, senza esprimere un aperto giudizio ma con toni che non sono certo sembrati troppo compiaciuti.

A quell'osservazione, a poche ore di distanza, ha replicato il direttore del dipartimento di anestesia e rianimazione generale del San Raffaele, Alberto Zangrillo. " Sto col 95% ", ha chiosato senza dilungarsi troppo il professore, da tempo convinto sostenitore della linea della convivenza col virus. Le considerazioni espresse da Burioni e Zangrillo hanno chiaramente alimentato il dibattito sull'argomento, dividendo gli utenti tra chi lamentava una presunta irresponsabilità degli italiani e chi invece assecondava le ragioni di un approccio meno austero. " Credo, caro professore, che sia una reazione naturale ed umana. Io ho fatto la quarta dose serenamente, quel che ho sofferto durante i lockdown mi resta difficile da spiegare, proprio perché credo nella scienza e nel vaccino spero in una vita normale. Grazie al progresso appunto ", ha commentato ad esempio un utente, Alessandro.

