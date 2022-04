"Lei li odia". Scoppia il caos in tv tra Crosetto e Castellina

La retorica anti-occidentalista, di tanto in tanto, fa capolino nei dibatti sulla guerra in Ucraina. La si ritrova nelle argomentazioni che, al netto di mille giri di parole, finiscono per attribuire alla Nato e agli Stati Uniti la colpa della reazione militare russa contro Kiev. A questa linea d'onda si sono accostate ieri sera le parole dell'ex parlamentare comunista Luciana Castellina, che a Controcorrente ha affermato: " Quella di Putin è una risposta a una politica aggressiva che è stata fatta dal '91 ", riferendosi all'espansione a est dell'Alleanza atlantica. Parole che hanno provocato la reazione infastidida di Guido Crosetto, accomodato lì accanto negli studi di Rete4.

A scatenare in particolare la replica del fondatore di Fratelli d'Italia è stata una valutazione espressa da Castellina sul nostro atteggiamento verso Mosca. " Con quale autorità riusciamo a incolpare le truppe russe dopo che non abbiamo parlato di quello che è sucesso in Siria, in Afghanistan... Non abbiamo la credibilità per farlo ", ha detto l'ex parlamentare comunista e presidente onoraria Arci, che poco prima aveva giudicato Zelensky di " colpevole di andare avanti con la guerra e farne ammazzare tanti ". Implacabile a quel punto Crosetto. " Questo fatto di non poter parlare dell'aggressione di un paese verso un altro perché la Nato è andata in Siria, a me non va (...) Io vedo un po' troppa ideologia ", ha sbottato l'imprenditore, che di seguito ha bacchettato l'interlocutrice di sinistra su una sua precedente presa di distanze dall'Occidente.

" Lei odia la Nato e gli Stati Uniti da tempi non sospetti e prima ha detto una cosa molto grave, secondo me: 'Voi occidentali...'. Lei non è occidentale come me? Lei non si sente occidentale? ", ha incalzato Crosetto, precisando: " Io invece dico 'Noi occidentali' anche quando critico ". Replica della Castellina: " Non faccio io la politica occidentale... ". A quel punto, l'ex sottosegretario ha rifilato una stoccata alla ex parlamentare di rifondazione comunista, ricordando l'atteggiamento contraddittorio avuto per altri conflitti da una parte della sinistra. " Eravate tutti zitti ai tempi della guerra in Libia, in Iraq la stessa cosa. So benissimo che quando uno coi carri armati invade un'altra nazione è lui l'aggressore, dall'altra parte di sono le vittime. Poi discutiamo sulla Nato e su tutto il resto... ", ha sentenziato Crosetto.