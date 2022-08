"Volevo un passaggio". Così è scattata la furia dell'egiziano sull'A1

Si chiama Elsayed Mohamed Abdel Hamid Mod Donia l'egiziano che, ieri mattina (venerdì 12 agosto), ha seminato il panico sull'Autostrada A1 tra Lodi e Casalpusterlengo lanciando sassi e pezzi di segnaletica stradale contro i parabrezza delle auto. Il 22enne, senza fissa dimora ma che in passato è stato domiciliato a Bareggio (Milano), è stato processato per direttissima dal tribunale di Lodi con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e detenzione di arma. Lo straniero avrebbe minacciato anche gli agenti intervenuti per bloccarlo: "Se provate ad avvicinarvi, vi scanno".

La convalida del fermo

" Volevo un passaggio ". Si è giustificato così Elsayed Mohamed Abdel Hamid Mod Donia con il giudice Eliana Carpusi durante l'udienza per la convalida del fermo. Il 22enne ha provato a spiegare le ragioni che lo avrebbero indotto a scagliarsi contro gli automobilisti in transito sull'Autostrada del Sole. " Volevo qualcuno con cui parlare ma non si fermava nessuno ", ha dichiarato raccontando al magistrato che alla stazione di Firenze Santa Maria Novella qualcuno gli aveva rubato il telefono. " Mi hanno fatto tante cose brutte. - ha proseguito - Allora ho deciso di prendere il treno per andare a Milano da mio zio per prendere dei soldi ". Ma lo zio gli avrebbe detto che non era disposto né ad accoglierlo e nemmeno ad ascoltarlo. A quel punto, avrebbe dato di matto: "Ho pensato che non mi andava più questa vita di merda. Poi ho fermato il treno e sono sceso. Mi sono diretto in autostrada e ho iniziato a lanciare sassi verso le auto". E sulle minacce rivolte agli agenti ha così replicato: " Volevo fare del male a me, non ho minacciato i poliziotti ". "Nel corso dell'udienza di stamattina, il pm Antonella Dipinto lo ha definito " pericoloso e aggressivo ". Il prosieguo del processo è stato fissato, sempre in Tribunale a Lodi, per il prossimo 9 settembre.

La difesa: "Chiederemo perizia psichiatrica"