Volontario del 118 va sul luogo dell'incidente e scopre la sorella morta: "Ci ho provato..."

Quando Francesco Bove, giovane volontario dell'Avis di Pellezzano (Salerno), è accorso sul luogo dell'incidente per un intervento non immaginava di imbattersi nel corpo esanime della sorella 15enne, Ilaria Bove, morta per uno schianto fatale in scooter. " Scusa Ilaria, ci ho provato.. Perdonami, ovunque tu sia.. ", ha raccontato il ragazzo in un lungo post su Facebook.

L'incidente

È un racconto drammatico quello di Francesco Bove, operatore del 118, che sui social ha ripercorso gli istanti in cui ha tentato di rianimare la sua sorellina riversa sull'asfalto. Ilaria, 15 anni, è morta per un incidente in motorino il giorno di Capodanno, in via De Iulis, a Coperchia, in provincia di Salerno. Alla guida dello scooter c'era Nicholas Galluzzi, 17 anni: anche per lui l'impatto è stato fatale. " Nessun corso, nessuna esercitazione, nessuna simulazione sono in grado di prepararti per una cosa del genere.. Ironia della sorte, io penso (?) - scrive Francesco su Facebook - Nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza, e con tutta la rabbia, che hai in corpo... L'adrenalina prende il sopravvento, i secondi diventano minuti lunghissimi e interminabili mentre conti.. 1,2,3.. Fino a 30. Prendi fiato, cerchi di tenere il ritmo come ti hanno insegnato fra una compressione e l'altra... Ma ormai non c'è nulla da fare ".

"Perdonami, Ilaria"