Vostra figlia è disabile? È colpa vostra e noi ve la togliamo

Vostra figlia è disabile? È colpa vostra e noi vi togliamo la genitorialità. Si può riassumere così l'assurdo caso di una coppia di Bologna che è stata accusata dai servizi sociali di essere responsabile del ritardo nella crescita psicofisica della propria bambina.

La piccola, che chiameremo col nome di fantasia Anna, in realtà, è nata con una patologia genetica, la lissencefalia, che ha compromesso gravemente il suo sviluppo e la sua crescita. Stiamo parlando di una bambina disabile al 100% che nel 2017 è stata tolta ai propri genitori perché nessuno ha riconosciuto e diagnosticato la sua invalidità. All'epoca non sono stati effettuati “gli esami clinici che avrebbero dipanato ogni dubbio e consentito un intervento terapeutico sulla minore, idoneo ad alleviare la sua patologia” , si legge nell'interrogazione parlamentare presentata su questo caso dal senatore di Fratelli d'Italia, Giovan Battista Fazzolari.

La malattia viene accertata solo dopo che la minore viene affidata a terzi per incapacità genitoriale dal momento che i servizi sociali di Bologna giudicano il papà e la mamma di Anna inadatti e incapaci di prendersi cura della figlia. La bimba viene, dunque, data in affido e i genitori possono incontrarla una sola volta a settimana in un ambiente neutro per non più di due ore presso una struttura terza e sotto l'occhio vigile di diversi operatori. A un anno e due mesi di vita arriva la diagnosi che 'scagiona' la coppia di coniugi bolognesi dall'accusa di incuria: Arianna soffre di una grave forma di lissencefalia congenita. Dopo questo verdetto, però, il tribunale competente non prevede il ritotno a casa delle bambina che anzi, su richiesta del servizio sociale, viene data ad una famiglia affidataria fuori regione. Per due anni i genitori di Anna vivono una serie di umiliazioni tra viaggi per vedere la propria figlia e colloqui con assistenti sociali che non li supportano. Solo nel settembre 2019, grazie agli avvocati Rita Ronchi e Nicola Neri Bernardi, vi è la rivalutazione critica del caso che “impone al Tribunale impone al Tribunale di disporre il rientro a casa della minore e di non essere più adesivi alle proposte inaccettabili del Servizio il quale ritenta di proporre una nuova onerosa collocazione comunitaria”, si legge ancora nell'interrogazione presentata dal meloniano Fazzolari. Ma non è finita qui. Il tribunale, infatti, ad oggi, non ha ancora ripristinato la responsabilità genitoriale “impedendo la fruizione dei sussidi per famiglie con disabili, e cosa ancor più grave senza accertare le responsabilità degli operatori sanitari e sociali colpevoli di relazioni, come si legge dalle memorie difensive, non corrispondenti al vero”.