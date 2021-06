"Vuoi darmi lezioni?", "Sono un giornalista": è lite tra Lucia Annunziata e Santoro

Le acque a sinistra sembrano piuttosto agitate a giudicare dalle ultime discussioni che hanno animato i talk televisivi e che hanno avuto come protagonisti proprio gli esponenti di quella parte politica. L'ultimo in ordine di tempo è stato tra Lucia Annunziata e Michele Santoro, ospite nella trasmissione Rai della giornalista. L'ex conduttore di Annozero da qualche mese è tornato in tv per promuovere il suo libro, non senza qualche sorpresa. Gli animi a Mezz'ora in più si sono accesi e lo scambio di battute tra Annunziata e Santore è stato piuttosto caldo. La miccia che ha innescato la disfida? I vaccini e il fatto che, come lamentato più di una volta dal giornalista, non ci siano voci contrarie al loro utilizzo nei talk televisivi.

" Gli scienziati non sono Dio, devono fornirmi i dati per prendere le decisioni ", ha tuonato Michele Santoro, apparso scettico sull'efficacia dei vaccini contro il coronavirus. L'opinione del giornalista, però, non è stata accolta positivamente dalla padrona di casa: " Ma né tu né io siamo in grado di leggerli ". Una replica pungente da parte di Lucia Annunziata, che ha sottinteso l'incapacità dei non addetti ai lavori di leggere correttamente gli eventuali dati di ricerca in campo scientifico, a meno che a guidarli non ci sia un esperto.

Ma michele Santoro si sa che non è uno che molla facilmente la presa, nemmeno quando è messo con le spalle al muro. E così, alla giusta obiezione di Lucia Annunziata ha replicato con durezza: " Allora dobbiamo farci governare dagli scienziati? Ci sarà qualcuno che li deve saper leggere. Il rischio per me è metterli sul piedistallo come se fossero degli dei. Pretendo che mi diano quanti più dati possibile per verificare che le loro teorie siano corrette ". Ormai la discussione era entrata nel vivo e Lucia Annunziata, per evitare che il suo ospite prendesse il sopravvento, ha attaccato direttamente Santoro: " Vuoi criticare la politica, gli scienziati o tutti e due? ".

A quel punto è iniziato un botta e risposta diretto, con l'ex conduttore di Annozero che ha invocato " più democrazia nel mio Paese ", accusando l'inforazione italiana: " Poi se a te stanno bene i telegiornali che non danno spazio a opinioni critiche che ci sono e che corrisponde al 30 per cento dell’opinione pubblica, dimmi tu se questo è normale ". La Annunziata, quindi, ha scansato la polemica, dichiarando che lei si assume solo la responsabilità di quanto accade nel suo programma. Quindi, ha piazzato una stoccata importante al collega: " Scusa ma tu adesso non eserciti nel senso che non hai una tua trasmissione e vieni qui a farci notare queste cose? Vuoi darmi lezioni? ".