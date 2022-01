"Vuole l'eredità", "Minaccia". Faida sulle nozze del re dei profumi

Le fragranze inebrianti dei suoi profumi hanno lasciato spazio all'odore acre di una faida. Attorno a Jean-Paul Guerlain, il celebre profumiere di Francia noto in tutto il mondo per le sue creazioni, si sta consumando un vero e proprio dramma. Una lotta aperta tra la compagna dell'imprenditore 85enne, la danese Christina Kragh Michelsen, di 64 anni, e il figlio unico del patriarca della maison, Stéphane Guerlain. Quest'ultimo si sta opponendo con tutte le forze al matrimonio tra suo padre e la donna, accusandola di circonvenzione nei confronti del grande imprenditore, affetto da Alzheimer.

L'ultimo rappresentante della dinastia Guerlain, che ha la tutela legale sul padre, si è messo di mezzo nel tentativo di impedire le nozze. Secondo Stéphane, la signora Christina Kragh Michelsen si sarebbe fatta progressivamente largo nella vita del profumiere - creatore di oltre 40 inconfondibili fragranze - con lo scopo di puntare ad almeno una parte del patrimonio famigliare, valutato in circa tre miliardi di euro. Christina e Jean-Paul si erano conosciuti nel 2005 in occasione di un concorso di equitazione; sebbene avessero vent'anni di differenza, i due avevano instaurato una progressiva complicità, iniziata proprio da quella comune passione per i cavalli e diventata poi un progetto di vita. Presto, infatti, la donna era stata accolta dall'imprenditore, prima in una dépendance e poi nella sua dimora principale. La dipendenza di Guerlain nei confronti della compagna si era fatta più profonda mano a mano che crescevano i suoi problemi di salute.

Quella che sembrava essere una storia d'amore si è trasformata però in una battaglia legale che vede l'ormai poco lucido patriarca Jean-Paul Guerlain nel mezzo, conteso tra la signora Christina Kragh e il figlio Stéphane. Tra i due è in corso un vero e proprio scontro. Lui la accusa di pensare solo all'eredità della dinastia Guerlain e di avere licenziato la servitù di lunga data in modo da fare il vuoto attorno a Jean-Paul Guerlain, lei ha a sua volta avviato azioni legali contro il coetaneo accusandolo di aver tentato di investirla con l'auto, di averla minacciata di morte e insultata. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la donna ha denunciato Stéphane Guerlain per aver interrotto il riscaldamento e l'acqua calda nella proprietà storica del padre, per aver bloccato l'accesso a Internet, le chiamate internazionali e confiscato il passaporto dell'anziano Jean-Paul.