Web TV e newsletter, così SisalPay|5 dialoga con la rete dei rivenditori

Una Web TV e la newsletter MyNews per un nuovo modello di comunicazione che consente a SisalPay|5 di dialogare con la rete di circa 50mila esercenti sul territorio nazionale. Ha preso il via il nuovo prgetto della prima realtà italiana di proximity banking che punta sulla qualità della relazione con i suoi punti vendita. Comunicazione B2B: bidirezionale, interattiva e multicanale, che si inserisce nel piano strategico con il quale la società - nata alla fine del 2019 dall’unione dell’eccellenza di SisalPay nel settore dei pagamenti e di Banca 5, di Intesa Sanpaolo, nei servizi bancari di prossimità -, punta a valorizzare la relazione con i merchant, accorciando le distanze e innescando un processo virtuoso di scambio.

MyNews è il primo tassello di un percorso che vedrà lo sviluppo durante l’anno di due importanti progetti: la nascita di un nuovo portale e di una nuova App, creando un unico grande ecosistema e un percorso di trasformazione digitale rivolto agli esercenti. Strumento di informazione utile per il lavoro quotidiano di proprietari e gestori di tabaccherie, bar, edicole, al centro dell’innovativo modello di proximity banking avviato da SisalPay|5, che garantisce alla comunità di accedere in modo semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di servizi finanziari di base (prelievi e bonifici) e di pagamento (bollette, carte prepagate, ricariche telefoniche) attraverso la rete di punti vendita convenzionati e le soluzioni digitali innovative.

Partner dell’iniziativa l’agenzia di stampa nazionale askanews che opera anche al servizio delle aziende per rispondere, con l’autorevolezza del taglio giornalistico, alle esigenze di comunicazione. Episodio di debutto, già disponibile, con il video messaggio in esclusiva di Emilio Petrone, amministratore delegato di SisalPay|5.

La WebTV SisalPay|5 si pone uno strumento di comunicazione innovativo con messaggi prioritari per i rivenditori. In ogni puntata troveranno ampia visibilità video news di settore con tutto ciò che interessa la rete dei punti vendita (bar, tabacchi, edicole): dalle novità legislative alle opportunità di business, fino alla formazione; news sul mondo retail e di scenario dei pagamenti: consumi, abitudini di spesa degli italiani, novità nel mondo dei pagamenti, nuovi strumenti e tecnologie, interviste ad esperti e ospiti autorevoli; news sulla NewCo SisalPay|5: novità di prodotto, iniziative ed eventi, formazione operativa, comunicazione commerciale ed interviste al management. Ogni puntata avrà al centro l’esercente e di volta in volta verrà individuato un rivenditore che sarà protagonista di un’intervista in cui racconterà la storia del proprio punto vendita e della partnership con SisalPay|5.

La newsletter MyNews anticiperà e lancerà i contenuti delle puntate della WebTV. La comunicazione, attraverso collegamenti multimediali, darà l’opportunità di approfondire i diversi temi con video, testi ed elementi interattivi. E ci sarà anche un quiz collegato a ogni puntata con domande sulle notizie raccontate: mynews challenge è la piattaforma in cui gli utenti potranno mettersi in gioco con tanti premi in palio.