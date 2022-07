Week end con 40°C all'ombra: ecco le città da bollino rosso

Sarà un week end da bollino rosso in tutti i sensi, sia per l'apice del caldo che raggiungerà l'anticiclone africano Apocalisse4800 ma anche per il bollettino del ministero della Salute per alcune città italiane. Auspicando in un leggero calo termico la prossima settimana, sabato e domenica si raggiungerà l'apice di questa ennesima ondata di calore con punte fino a 40°C in Valpadana, Sardegna, Marche e Puglia. Non andrà meglio altrove con temperature massime fino a 38-39°C su Roma, Firenze e su gran parte d'Italia: è questa la previsione degli esperti de IlMeteo.it.

Bollino rosso: ecco dove

Il ministero della Salute ha emanato il bollettino per questo fine settimana: sabato 23 luglio saranno 16 le città da bollino rosso, che corrisponde a un livello di allerta tre " con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche ". Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. A queste, domenica 24 luglio, si aggiungeranno anche Civitavecchia, Pescara e Venezia.

Segnali di cambiamento?

Timidi segnali di cambiamento li avremo a partire da martedì 26 luglio quando aria più fresca in discesa dal nord Europa potrebbe riuscire soltanto leggerme a scalfire l'anticiclone africano ma limitatamente alle regioni settentrionali. In questo modo sarebbero possibili forti temporali a causa del mix tra l'aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo. Ciò significa che sulle Alpi e su alcune aree della Valpadana i fenomeni potrebbero essere anche violenti e accompagnati da grandinate e colpi di vento. Nulla da segnalare, invece, sul resto d'Italia con caldo e afa ancora protagonisti indisturbati almeno fino alla fine del mese di luglio. Lo "strappo" al Nord, infatti, si ricucirebbe velocemeente con i termometri nuovamente verso l'alto.

Cosa succede in Europa

Dopo i 40 gradi di Londra, ieri è stata la volta di Amburgo, in Germania, battere il record storico e superare la soglia dei 40 gradi all'ombra (40.1). L'ondata di caldo si sta spostando sempre di più verso est arrivando anche sui Balcani, dove da oggi e per i prossimi giorni sono previste temperature fra 35 e 40 gradi ma con picchi addirittura fino a 44 gradi. È molto forte anche l'allarme incendi in Slovenia, Croazia, Serbia e Macedonia del Nord e al Montenegro. Le autorità hanno lanciato appelli invitando a prestare la massima attenzione per evitare nuove combustioni dalle conseguenze imprevedibili.