Week-end primaverile, massime oltre i 20 gradi

Sarà un week-end primaverile: l'anticiclone africano regalerà giornate stabili e soleggiate con temperature anche di 10 gradi superiori alle medie della seconda decade di febbraio.

Le immagini del satellite parlano chiaro: la cupola di alta pressione si estende dalla Spagna all'Italia, un po' di maltempo lo ritroviamo in Grecia ma non è destinato ad interessarci. Il motivo del caldo che sperimenteremo nel fine settimana è dovuto al contributo caldo proveniente dall'Africa. Non è esagerato parlare di primavera fuori stagione perchè le condizioni meteo, da oggi a martedì Grasso, saranno caratterizzate da una mitezza inusuale per il mese di febbraio, statisticamente il più freddo dell'anno.

Anticipo di primavera

Come dicono gli esperti, la giornata di oggi sarà baciata dal sole da nord a sud a parte qualche banco di nebbia previsto in formazione su alcuni tratti della Val Padana, in particolare sulla bassa Lombardia, sulle zone settentrionali dell'Emilia e sul basso Veneto.

Le temperature non faranno ancora registrare particolari scossoni con un clima diurno ovunque mite e primaverile: Torino e Milano arriveranno a 15 gradi, Roma 17 e Firenze addirittura 18.

Domenica, le annunciate correnti più calde e in parte umide in arrivo dalle coste africane provocheranno un ulteriore aumento termico, specialmente sulle due Isole maggiori e nelle vallate alpine. La maggior presenza di umidità nell'aria provocherà alcuni annuvolamenti che potranno interessare soprattutto il Triveneto, la Liguria e l'alta Toscana.

A parte in queste zone in cui le nubi fermeranno l'aumentare delle temperature, su tutte le altre parti d'Italia avremo un lieve aumento rispetto a sabato: Bolzano potrebbe raggiungere i 22 gradi di massima, lo scarto con la norma è nettamente superiore ai 10 gradi, lo stesso dicasi di Aosta dove i 19 gradi saranno di casa.

Lunedì il giorno più caldo

Sembra incredibile, ma l'apice del caldo lo avremo nella giornata di lunedì 24 febbraio, quando le temperature potranno toccare punte record su alcune zone del Paese: per fare qualche esempio eclatante, a Torino previsti 20 gradi, addirittura 21 ad Aosta e Bolzano, 19 a Firenze e Roma, 18 a Napoli e Catania. Più in generale, le temperature massime saranno comprese, ovunque, tra i 16 ed i 22-23 gradi. Questi valori, normalmente, si registrano ad Aprile.

Attenzione, invece, a martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale, quando avremo un rinforzo dei venti di Libeccio e Scirocco che provocheranno un aumento delle nubi e delle nebbie specie sulla Val Padana e su gran parte della Toscana. Saranno possibili deboli piogge localizzate su Nord-Ovest ed i settori settentrionali della Toscana. Altre nubi si faranno strada anche sul resto dell'area centrale tirrenica fino alle coste della Campania. Più sole, invece, sulle due Isole maggiori, sul medio- basso Adriatico ed al Sud.

Le temperature subiranno una decisa diminuzione al Nord, specialmente sui settori occidentali mentre saranno stazionarie altrove su valori ancora fuori stagione e punte di 21-22 gradi sulla Sicilia.

Ceneri al freddo?

Attenzione, però, ai colpi di scena che le condizioni atmosferiche spesso ci riservano: un flusso di correnti di origine polare attraverseranno l'Europa centrale per poi tuffarsi fin sull'Italia provocando un drastico calo termico, accentuato dal caldo record dei giorni precedenti. Tra mercoledì e venerdì prossimi, l'anticipo primaverile sarà già un ricordo.

Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che, al Nord, le minime torneranno sotto lo zero e qualche nevicata cadrà a bassa quota; maltempo al Centro-Sud con piogge e temporali sparsi e le nevicate che imbiancheranno i monti fino a quote collinari su Lazio, Sardegna ed Abruzzo. In questo contesto, crolleranno anche le temperature massime che rientreranno nelle medie del periodo.

L'assaggio di primavera non deve farci illudere che la bella stagione sia alle porte, marzo ed aprile potrebbero riservarci fredde sorprese...