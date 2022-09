Week end di temporali, da lunedì torna l’anticiclone africano

Fine settimane a due facce per l'italia dal punto di vista meteo: mentre il Centro e il Nord saranno interessati da un flusso umido e instabile occidentale con tante nubi, temporali e un clima a tratti autunnale, al Sud e sulla Sicilia continuerà a insistere il bel tempo con cieli sereni e un clima da fine estate. Da lunedì, però, l'ennesima rimonta dell'anticiclone africano riporterà clima molto caldo e stabile ovunque con massime anche superiori ai 40°C sulle Isole Maggiori.

Instabile sabato e domenica

Come mostrano le immagini del satellite, le nubi interessano principalmente Nord-Ovest e regioni centrali dove attualmente piove diffusamente, i cieli sono molto nuvolosi e si cercano valide alternative al mare. " Il mese di settembre inizia piuttosto movimentato perché nel weekend sono previsti temporali anche forti tra Liguria e Toscana e da domenica anche verso il Lazio" , ha affermato all'AdnKronos Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it. Al Sud, invece, clima gradevole e ancora non afoso grazie all'alta pressione delle Azzorre che presto lascerà il posto al temibile africano.

Cosa succede da lunedì

Se l'estate 2022 è già passata alla storia come una delle più calde di sempre, non è ancora finita qui: sebbene il 1° settembre sia iniziato l'autunno meteorologico, i prossimi giorni avranno ben poco a che fare con la stagione in cui arrivano i primi freddi e cadono le foglie. " Dopo che durante l'estate abbiamo avuto sei ondate di caldo, adesso arriva una piccola nuova ondata calda al sud che la prossima settimana toccherà punte anche di 42-43 gradi, in particolare sulle Isole Maggiori. Per quanto riguarda Roma toccheremo i 33-34 gradi ", spiega Tedici. La nuova ondata di calore causata dall'anticiclone africano interesserà principalmente il Centro-Sud mentre al Nord tornerà il bel tempo, non si avranno più fenomeni ma le temperature massime raggiungeranno valori gradevoli e non estremi.

I rischi per l'autunno