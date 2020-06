Finalmente c'è l'estate: le previsioni del weekend

Si avvicina il primo vero fine settimana dal sapore estivo anche al Nord: dopo giorni di temporali, grandinate ed un clima a tratti autunnale, l'anticiclone delle Azzore sta per distendersi su tutta Italia regalandoci alcuni giorni stabili e soleggiati.

Le condizioni meteo saranno favorevoli da nord a sud per andare al mare e stare all'aria aperta grazie al generoso soleggiamento ed a temperature in aumento che si porteranno quasi ovunque sui 28-30°C. Leggermente meno caldo al meridione e sulle zone adriatiche con clima gradevole e massime che non supereranno 26-27°C grazie al contributo delle brezze sulle località marine.

Sabato, ecco l'anticiclone

Dopo una lunga latitanza torna l'anticiclone delle Azzorre, il grande assente degli ultimi anni a causa dell'invadenza del "collega" africano, più caldo e senz'altro fastidioso. Dall'Atlantico e non dall'Africa, quindi, arriva la figura estiva per eccellenza delle estati mediteranee del passato. È per questo che avremo caldo ma senza eccessi, le massime come anticipato saranno ovunque comprese tra i 26 ed i 30 gradi e non avremo alcuna condizione di caldo afoso.

Se sulle zone costiere il sole splenderà per l'intera giornata, situazione diversa sulle zone alpine ed appenniniche quando, durante il pomeriggio, si potranno sviluppare annuvolamenti che saranno intensi soltato sull'estremo nord-est dove non sono esclusi scrosci di pioggia. Locali e veloci acquazzoni anche sulla dorsale appenninica meridionale ma si tratterà, davvero, di poca roba.

Domenica soleggata ovunque

Come dicono gli esperti, il bel tempo rimarrà ben saldo anche domenica, con una giornata pienamente estiva su tutte le regioni a parte i soliti annuvolamenti sull'arco alpino e le zone interne dell'Italia centro-meridionale con qualche acquazzone localizzato soltanto tra le zone interne di Abruzzo e Molise. Le temperature massime rimarranno stazionarie ed ovunque comprese tra 26 e 30 gradi: farà più caldo sulle aree lontano dal mare con punte di 30°C su Bologna e Firenze. Le mimime saranno ovunque gradevoli e comprese tra i 15 gradi di Aosta ed i 19 di Napoli e Bari.

Bel tempo a oltranza ma...

La settimana prossima si aprirà in "fotocopia" al fine settimana: alta pressione ben salda sul Mediterraneo e nessun disturbo meteo di rilievo almeno fino a giovedì prossimo. I modelli meteo, però, intravedono una fase instabile in concomitanza dell'ultimo weekend di giugno quando potrebbero tornare diffusi temporali pomeridiani da nord a sud interrompendo la fase di bel tempo appena iniziata. Mancano ancora 7 giorni ed è solo una linea di tendenza che andrà confermata o meno con i prossimi aggiornamenti.