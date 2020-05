Wizz Air apre la base italiana a Malpensa. Brunini: "Risposta di mercato che ci premia"

Wizz Air apre la sua base nell'aeroporto di Milano Malpensa, la prima in Italia, dove opererà dal prossimo luglio con una flotta di 5 Airbus A321. È la numero 29 e segna un’importante tappa della compagnia aerea in rapida crescita che non è stata fermata del tutto dall'emergenza sanitaria durante la quale il 10% dei suoi aerei ha continuato a volare. Venti le nuove rotte per undici Paesi oltre alle otto già operative nello scalo gestito da Sea. I posti possono già essere prenotati su wizzair.com o con la app di Wizz, a partire da 19,99 euro. Queste le nuove rotte da Milano: Londra Luton, Eindhoven, Fuerteventura, Gran Canaria, Mahon, Tenerife, Valencia, Atene, Corfù, Rodi, Santorini, Salonicco, Zakhintos, Reykjavík, Lisbona, Porto, Pristina, Marrakech, Tallin, Tel Aviv per un totale di oltre un milione di posti.

Annuncio di peso che darà impulso alla riparteza dell'aeroporto dopo il blocco dei voli dei mesi scorsi e l'impegno di Sea per essere pronti alla ripresa sia pur graduale del trasporto aereo nazionale e internazionale dopo la chiusura del Terminal 1 con lo spostamento dell’attività al Terminal 2. La base a Milano Malpensa creerà oltre 200 nuovi posti di lavoro diretti e oltre 750 posti nell'indotto. Wizz Air - ricordiamo - ha iniziato a volare nel nostro Paese nel 2004 trasportando oltre 40 milioni di passeggeri da e verso l'Italia su 100 rotte, sviluppando la sua rete per favorire la libertà dei suoi passeggeri con viaggi a prezzi accessibili.

“Dopo 16 anni di operazioni di successo all'aeroporto di Milano Malpensa, abbiamo deciso di investire perché vediamo il potenziale e la crescita della domanda di viaggi a basso costo a Milano e in Lombardia per i voli leisure e business - ha detto József Váradi, ceo di Wizz Air Group -. Siamo impegnati nello sviluppo della nostra presenza in Italia e nell'offrire opportunità di viaggio più convenienti mantenendo sempre i più alti standard dei nostri protocolli di sanificazione. Gli aeromobili Airbus A320 e A321neo sono all'avanguardia e le nostre misure di protezione avanzate garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori. Wizz Air è il produttore low cost con la più forte posizione di liquidità in Europa e gestisce la flotta di aerei più giovane ed economicamente più efficiente, con il più basso impatto ambientale. Con questa visione sono sicuro che avremo un profondo impatto sullo sviluppo economico dell'Italia e sulla crescita del suo settore turistico che è di nuovo in movimento dopo il periodo di lockdown ed è tornata forte la voglia di viaggiare. Non si pianifica a lungo termine ma ora, il problema sono i limiti imposti dai governi".

“Siamo orgogliosi che Wizz Air abbia scelto Milano Malpensa come base in Italia - ha sottolineato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea - . A Malpensa e Linate accogliamo a braccia aperte tutte le oltre 80 compagnie che operano sui nostri scali. Ma è evidente che coloro che decidono di creare una base operativa in uno dei nostri aeroporti, si devono sentire particolarmente a casa, e qui è una nuova casa per Wizz Air. La compagnia ha avuto la lungimiranza di investire a Milano e l'Italia, con la sua forza strutturale, ha la capacità di recuperare in termini economici e quindi anche dei trasporti. Questo progetto è la più bella risposta a una crisi profondissima, perché è una risposta di mercato e a noi piace il mercato che premia ancora una volta Malpensa e conferma la sua capacità di attrarre compagnie e investimenti. Anche durante la più grande crisi del trasporto aereo mondiale. Il lavoro per recuperare i volumi di passeggeri del pre-crisi è ovviamente ancora lungo e difficile ma la risposta delle compagnie aeree europee e mondiali che stanno già programmando il riposizionamento delle loro flotte sull’aeroporto è un ottimo segnale di incoraggiamento sia per Malpensa che per Milano e la Lombardia”.

La compagnia di recente annunciato una serie di misure igieniche avanzate, per garantire la salute e la sicurezza. I nuovi protocolli prevedono che durante il volo i passeggeri indossino le mascherini e l’equipaggio mascherine e guanti. Gli aeromobili vengono regolarmente sottoposti ad un processo di nebulizzazione con una soluzione antivirale e, seguendo il rigoroso programma di pulizia giornaliera di Wizz, vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale. Le salviettine igienizzanti vengono consegnate a ciascun passeggero al momento dell'ingresso a bordo, le riviste sono state rimosse e gli acquisti è preferibile siano fatti con pagamento contactless.

I passeggeri sono tenuti a seguire le misure di distanziamento sociale introdotte dalle diverse autorità sanitarie e sono incoraggiati a effettuare tutti gli acquisti online prima del volo (bagaglio registrato, Wizz Priority, corsia preferenziale di sicurezza), per ridurre al minimo qualsiasi possibile contatto fisico in aeroporto. Aggiungendo Wizz Flex a una prenotazione, i passeggeri hanno la certezza che se le circostanze dovessero cambiare o desiderano viaggiare in una data o verso una destinazione diversa, possono prenotare nuovamente su qualsiasi volo di loro scelta, un modo concreto per garantire tranquilltà in un periodo incerto come questo.

Wizz Air inizierà a reclutare candidati giovani per la base di Milano. Per informazioni sul recruitment dell'equipaggio di cabina: https://wizzair.com/it-it/info-servizi/carriera/assistente-di-volo/