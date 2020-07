"Paziente zero serbo è morto". Vicentino segnalato in procura

" Il paziente serbo che ha contagiato l'imprenditore vicentino sembra sia deceduto mercoledì". A comunicare la notizia è il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del consuetudinario appuntamento con la stampa: "S pero non sia vero, ma ci dicono questo ", aggiunge.

Nuovo focolaio in Veneto

Da circa 24 ore, il Veneto è alle prese con un nuovo focolaio dopo settimane di relativa quiete. Il cluster sarebbe stato ingenerato da un imprenditore vicentino che si era recato in Serbia nel mese di giugno. " Ieri abbiamo parlato di un focolaio con 5 positivi, oggi i positivi sono 4 in più rispetto a ieri - spiega Zaia - Io vorrei ricordare che, nonostante qualcuno abbia buttato benzina sul fuoco, si tratta di un focolaio importato dalla Serbia e portato in auto. Il piano sanità pubblica stabilisce che i familiari e le persone che hanno avuto contatti stretti devono essere in isolamento domiciliare. Il Veneto non ha ripreso l'onda dei contagi, non stiamo parlando di una ecatombe. Anche i dati di oggi parlano di una situazione 'Covid free' per il Veneto ".



L'origine del nuovo cluster

Ad innescare la catena di contagi è stato un noto imprenditore vicentino, dirigente di una storica acciaieria di con sede a Pojana Maggiore, partito alla volta della Serbia lo scorso 18 giugno e rientrato in Italia il 25 con quattro operai. Secondo quanto ricostruito dalla task force veneta, l'uomo avrebbe avuto contatti con un settantasettenne serbo sintomatico, finendo per contrarre il virus e contagiare poi altre persone. Ritornato nel Belpaese, avrebbe accusato i sintomi distintivi del Covid (febbre alta e inappetenza) ma, cionostante, ha deciso di recarsi ad un funerale e partecipare ad una festa di compleanno ''molto affollata'', riferisce il Corriere della Sera . Ciò spiegherebbe l'improvviso aumento dei casi di infenzione nella Regione Veneto.

Imprenditore segnalato in Procura