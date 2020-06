Zanardi, indagato il camionista: "Negativo a test alcol e droga"

Mentre il campione azzurro Alex Zanardi versa ancora in critiche condizioni nel reparto di Terapia intensiva del policlinico Le Scotte di Siena, dove è ricoverato da ieri, la procura della Repubblica senese ha deciso di avviare un'inchiesta per far luce su quanto accaduto all'atleta paralimpico.

A finire al centro delle indagini il 44enne che si trovava al volante del camion che ha travolto la handbike di Zanardi, causando a quest'ultimo serie lesioni che hanno comportato un intervento chirurgico eseguito d'urgenza.

Secondo quanto riportato da "Agi", l'uomo è ora indagato per il reato di lesioni gravi o gravissime da incidente stradale, come stabilito dall'articolo 590 bis del codice penale. Salvatore Vitiello, a capo della procura della Repubblica di Siena, ha confermato la notizia, aggiungendo che si tratta di "un atto dovuto".

Tutto, in ogni caso, è ancora da verificare, e le squadre investigative sono ancora a lavoro per ricostruire le esatte dinamiche della tragedia. Ad occuparsi delle indagini, i carabinieri della compagna di Montepulciano, che già nel corso del primo sopralluogo hanno acquisito un video amatoriale in cui sarebbero stati ripresi i terribili istanti dell'incidente. Sequestrati, inoltre, il camion del 44enne e la handbike di Zanardi. Dai primi accertamenti, l'autista non è risultato positivo a droghe o a sostanze alcoliche.

In queste ultime ore i militari, coordinati dal sostituto procuratore Serena Menicucci, stanno cercando di capire se la manifestazione non competitiva "Obiettivo 3" cui stava partecipando l'ex pilota bolognese di Formula 1 si sia svolta rispettando tutte le necessarie norme di sicurezza. Fondamentale comprendere se in previsione della staffetta di handbike il tratto di strada fosse stato sottoposto ad una limitazione del traffico per tutelare i partecipanti. Secondo le ultime notizie, la questura di Siena non sarebbe stata informata della gara. "Non abbiamo mai ricevuto comunicazione ufficiale di eventi o manifestazioni sportive sul nostro territorio" , ha infatti dichiarato stamani Manolo Garosi, sindaco di Pienza, ai microfoni di "Radio Siena tv". "Ci era stato comunicato solamente via Facebook che si sarebbe tenuto un saluto istituzionale in piazza. Ci hanno anche successivamente comunicato, sempre tramite Facebook, l'annullamento di questo momento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione".

Zanardi, insieme ad una decina di altri atleti, stava percorrendo la strada provinciale 146, nei pressi di Pienza (Siena), quando intorno alle ore 17 si è scontrato contro il camion proveniente dalla corsia apposta. Lo schianto sarebbe avvenuto all'altezza di una curva e, stando a quanto riportato da "Fanpage", a causare l'incidente sarebbe stato uno sbandamento del mezzo di Zanardi. Il 44enne a bordo dell'autocarro, un uomo residente nella provincia di Siena, avrebbe frenato e disperatamente tentato di evitare la handbike, senza tuttavia riuscirci. Fermato dalle forze dell'ordine, non ha opposto resistenza, rendendosi invece disponibile a rispondere alle domande ed a fornire la propria testimonianza. Sotto interrogatorio anche gli organizzatori dell'evento.