Zangrillo attacca: "21 decessi in Lombardia? Non per Covid"

" I 21 decessi della Lombardia non sono attribuili al Covid ". Ad affermarlo è il dottore Alberto Zangrillo, primario di anestesia e terapia intensiva dell'ospedale Vita-Salute San Raffaele di Milano che, su Twitter, commenta i dati epidemiologici della Lombardia nelle ultime 24 ore.

" In Lombardia altri 21 morti, titola Repubblica online. - cinguetta il primario con tono piccato - È bene che tutti sappiano che sono persone risultate positive al Covid ma venute a mancare per colpa di gravi patologie pre esistenti o intercorrenti. Fonte : Regione Lombardia".

In Lombardia altri 21 morti, titola Repubblica online. È bene che tutti sappiano che sono persone risultate positive al Covid ma venute a mancare per colpa di gravi patologie pre esistenti o intercorrenti. Fonte : Regione Lombardia. — Alberto Zangrillo (@azangrillo) July 2, 2020

Non è un mistero che il professor Zangrillo non ammetta ignoranza né approssimazione sulla interpretazione dei dati, specie per quelli relativi al numero di decessi. Da settimane, infatti, è diventato ''il pomo della discordia'' nelle vicende in orbita Covid. Spesso al centro di polemiche accese, il medico del San Raffaele continua a sostenere che la pandemia sia in fase discendente scongiurando l'eventualità di una seconda ondata. " Dal punto di vista clinico, il Coronavirus non esiste più. Ci metto la firma ", ha dichiarato qualche giorno fa . Affermazioni che hanno suscitato le ire degli illustri colleghi virologi, pronti a smentire le sue affermazioni con forza