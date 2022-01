Obbligo, l'amaro sfogo di Zangrillo: "Perdono tutti, tranne..."

L'obbligo vaccinale per gli over 50 stabilito ieri dal governo Draghi viene considerato una sconfitta dal Prof. Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare del San Raffaele di Milano.

"Sconfitta per tutti"

Pochi minuti dopo l'approvazione delle nuove misure anti-Covid, il professore affida i pensieri al suo profilo Facebook. " Quando una misura di profilassi, supportata da solide evidenze scientifiche, viene prescritta dalla politica, perdono tutti tranne i conduttori di talk show e i figuranti della sanità televisiva ", con l'hastag #obbligo a chiudere il post. Cosa vuole dire Zangrillo? Che si doveva arrivare a convincere gli scettici senza l'obbligo vaccinale in vigore fino al 15 giugno 2022 e che, se non ci si è riusciti, qualche responsabilità l'avranno anche i media e coloro che lui chiama "i figuranti della sanità televisiva", quindi tutta quella schiera di epidemiologi e virologi che affollano quotidianamente i salotti tv.

Quali sono i nuovi provvedimenti

La politica non doveva arrivare a questo punto: è questo il pensiero del primario. La pandemia si sarebbe dovuta arginare da tempo e diversamente invece di "correre", in extremis, a cercare di limitare i danni provocati dalla variante Omicron e da quella fetta di no vax presenti soprattutto nella fascia d'età tra 50 e 60 anni. Come abbiamo visto ieri, l'obbligo vaccinale vale per gli over 50 mentre il super green pass (vaccinati o guariti) è obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato (sempre over 50). Invece, dal 1° febbraio al 31 marzo, per accedere a parrucchieri, centri estetici, studi professionali, banche e uffici pubblici basterà il green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione.

La polemica sui tamponi

Chi ha ragione? Forse lui, forse il governo o forse entrambi, rimane sempre l'opinione di un illustre medico e primario italiano che spesso divide l'opinione ma che senz'altro non ha peli sulla lingua e dice sempre ciò che pensa, indipendentemente dalle polemiche che può suscitare (e, per questo, molto apprezzato). Come abbiamo scritto sul Giornale.it, ha fatto notizia la foto-sfogo in auto nel giorno di Santo Stefano in cui Zangrillo ha fotografato le interminabili code fuori da una farmacia per richiedere un tampone. " 200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del Paese ": parole molto dure che non nascondono tutto il malessere accumulato per la gestione della pandemia.