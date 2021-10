"Fucile contro i giornalisti". È bufera su Zemmour

Eric Zemmour, giornalista francese di estrema destra e papabile sifdante di Emmanuel Macron per l'Eliseo, è finito nella bufera in questi giorni per avere " puntato un fucile contro dei giornalisti ". Ieri il polemista è stato immortalato in video mentre imbracciava un fucile poi puntato verso dei cronisti presenti intorno a lui. L'arma si trovava su uno degli stand dell’esposizione Milipol, dedicata ad articoli per la sicurezza e in corso a Villepinte, in una banlieue parigina.

Zemmour, che i sondaggi danno in costante crescita in vista delle elezioni presidenziali, ha puntato il fucile ad alta precisione, in dotazione alla teste di cuoio francesi, contro i giornalisti ridendo: " Ora non ridete più, fate largo, indietreggiate ". Il papabile candidato sovranista ha provato a smorzare le polemiche assicurando che quell'arma puntata non aveva alcun significato politico e che lui non rappresenta una minaccia per la libertà di stampa.

En visite au salon Milipol, Éric Zemmour pose avec le sniper utilisé par le Raid. « Ça rigole plus là hein…Reculez ! », dit-il à la presse pic.twitter.com/oXKsGlZ4qG — Lucas Burel (@L_heguiaphal) October 20, 2021

Quella che, nelle intenzioni dell'editorialista di origini ebreo-berbere, doveva essere una gag ha però innescato subito critiche a non finire nel Paese. Il gesto è stato interpretato da molti come un simbolo dell'odio di Zemmour verso la libera stampa, già da lui manifestato sabato durante una conferenza: " Abbiamo contropoteri che sono diventati potere, vale a dire giustizia, media, minoranze. Dobbiamo togliere potere a questi controlli ed equilibri ".

Il video di Zemmour armato è stato pubblicato sul web da un giornalista del settimanale L'Obs e ha finora totalizzato un milione di visualizzazioni. La prima esponente governativa a commentare la clip è stata Marlene Schiappa, sottosegretario alla Cittadinanza, che ha tuonato: "È orribile. Soprattutto dopo aver detto seriamente di `voler ridurre il potere dei media´. In una democrazia la libertà di stampa non è uno scherzo e non va mai minacciata ".