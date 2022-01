Lo zio di Saman in Italia: scatta la data per l’estradizione

Danish Hasnain, lo zio 34enne di Saman Abbas, la ragazza scomparsa dallo scorso 30 aprile da Novellara, nel Reggiano, sarà estradato dalla Francia all'Italia entro i prossimi 10 giorni. Secondo quanto si apprende questo è quanto ha stabilito la Chambre de l'Instruction della Corte di Appello di Parigi. Danish Hasnain era stato localizzato e arrestato a nord della capitale francese il 22 settembre, appunto nella periferia parigina. Con ogni probabilità l’uomo rientrerà nel nostro Paese il prossimo 20 gennaio. Infatti è stata definita la procedura di estradizione per il 34enne, ritenuto dalla Procura di Reggio Emilia l'esecutore materiale del presunto omicidio della 18enne di cui non si è più saputo nulla, dopo che aveva detto di no a un matrimonio combinato in patria con un cugino.

Atterrerà in Italia giovedì prossimo

Come hanno spiegato i militari reggiani, Hasnain verrà preso in consegna dal personale del servizio di cooperazione internazionale della polizia criminale del ministero dell'Interno che ha fornito "preziosa collaborazione ai carabinieri di Reggio Emilia nei rapporti di collaborazione con le autorità francesi", nella mattinata di giovedì prossimo all'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Verosimilmente quindi lo zio di Saman atterrerà in Italia nel primo pomeriggio del 20 gennaio all'aeroporto di Bologna, dove verrà consegnato ai militari del nucleo investigativo.

Subito sarà trasferito in carcere a Reggio Emilia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Hasnain è indagato per omicidio insieme ai genitori della 18enne, ancora latitanti in Pakistan, e ai due cugini, uno di questi si trova dietro le sbarre, mentre l'altro è ancora in fuga. L’avvocato difensore di Hasnain, Layla Saidi, ha spiegato che il suo assistito "vuole rispondere alle domande che gli saranno poste in Italia".

Lo zio di Saman: "Non c'è motivo di restare in Francia"