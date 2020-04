Prima "Zona Rossa" a Roma: è un edificio con 800 migranti

Anche Roma ora ha la sua “zona rossa” si tratta del Selam Palace, nella periferia est della città, stabile molto noto dell’illegalità e occupato abusivamente da circa 800 persone, per la maggior parte africani, somali e sudanesi. Da questa mattina la Regione Lazio insieme alla Prefettura, ha chiesto l’isolamento della struttura mettendo in campo l’esercito che ha circondato lo stabile anche nell’impossibilità di poter far rispettare le norme anti-contagio.

L’allarme è scattato quando è stato diagnosticato il coronavirus ad una coppia di coniugi sudanesi. Mentre la donna ha manifestato soltanto lievi sintomi, per l’uomo è stato necessario il ricovero al Policlinico di Tor Vergata, per evidenti problemi respiratori. Al momento, oltre la coppia si sospetta di un terzo caso, un ragazzo somalo con problemi cardiaci. Evidente però l’alta pericolosità della situazione vista la percentuale di persone presenti nello stabile, cosa che ha fatto prontamente decidere la regione e la Prefettura di mettere in campo l’esercito.

In mattinata sarà inviato in zona una postazione medica che sottoporrà a controlli e tamponi tutti gli abitanti per evitare la formazione di un focolaio di infezione. Nei giorni scorsi, anche il cardinale Konrad Krajewsky, l’elemosiniere del Papa, era stato nel palazzo occupato per distribuire mascherine, ma la situazione igienico sanitarie preoccupa molto.

Si stima che nel piano dove sono stati trovati positivi i due coniugi, ci sia un solo bagno usato per dieci persone. La situazione viene comunque definita sotto controllo anche se il problema delle abitazioni occupate, in questo momento, preoccupa molto le autorità vista l’impossibilità di rispettare la quarantena e le più basilari norme di igiene.

Il palazzo risulta essere occupato dal 2006, prima di allora, ospitava la facoltà di Lettere di Tor Vergata, e fa parte dei 90 edifici romani da sgomberare. Dall’anno della sua occupazione, il palazzo è tristemente noto per essere spesso il centro di risse, accoltellamenti e morti sospette avvenute tutte dento la fatiscente struttura.