Le nuove regole zona per zona: quando è vietato lo spostamento

Il prossimo 6 dicembre entrerà in vigore il super green pass. Questa certificazione, è stato deciso lo scorso 24 novembre durante il Consiglio dei ministri, viene rilasciata solamente se si è vaccinati o se si è guariti dal Covid-19.

In questi due casi non è necessario scaricare nessuna nuova certificazione dal momento che il certificato verde di cui si è in possesso diventa automaticamente "super green pass". La sua durata è di 9 mesi a partire dall'ultima somministrazione. Il governo per capire chi è vaccinato o guarito e chi invece ha il pass in virtù di un tampone (il molecolare ha validità di 72 ore, l'antigenico invece 48) sta aggiornando l'app VerificaC-19.

Restano le suddivisioni in colori per le Regioni, ciò che cambia con il decreto che a breve entrerà in vigore sono le regole.

Zona bianca

Nessuna attività è chiusa e non c'è alcun tipo di limitazione per spostarsi. La mascherina è obbligatoria solamente in una circostanza: quando ci si trova in ambienti al chiuso.

Già in zona bianca ci sono delle differenze tra cosa può fare chi ha il green pass "base" e chi quello super. Come riporta il Corriere della Sera, entrambi possono:

Andare in palestra ed entrare negli spogliatoi

Prendere aereo e mezzi pubblici (si intende trasporto regionale, autobus, pullman, tram, metro ma anche i treni ad Alta velocità)

Andare nei ristoranti (solo all'aperto per chi non è guarito dal Covid o non è vaccinato)

Prendere gli impianti da sci

Chi, invece, ha il super green pass potrà svolgere anche altre attività come l'andare al cinema, al teatro, allo stadio e anche in discoteca. Nessun problema anche per le feste o le cerimonie pubbliche.

Zona gialla

Con il cambio di colore cominciano ad esserci le prime restrizioni più severe come l'obbligo di mantenere la mascherina all'aperto o l'impossibilità di sedere al tavolo nei ristoranti al chiuso con più di quattro persone.

Rispetto alla zona bianca però non cambia molto tra chi ha e chi non ha il pass "rafforzato". Le uniche due cose in più che i primi possono fare rispetto ai secondi è andare in discoteca e non avere limiti sul numero di persone con cui sedersi al tavolo nei ristoranti al chiuso.

Zona arancione

Cambiano più sensibilmente le cose con l'introduzione della zona arancione: non è possibile uscire dal Comune di residenza tranne che per motivi di lavoro, urgenza o necessità. Questa regola non vale per chi è vaccinato o guarito. Restano aperte le attività. Qualora venisse prevista la chiusura di qualcuna di queste da un nuovo decreto, saranno accessibili solamente a chi ha il super green pass.

Questi ultimi potranno anche:

Uscire dalla propria regione

Andare liberamente al bar, al ristorante, in palestra, al cinema e a teatro

Andare alle terme, nei parchi divertimento o prendere gli impianti da sci

Entrare alle fiere o ai convegni

Chi ha la certificazione verde base non potrà fare nulla di tutto ciò. Può, però, prendere il cibo da asporto.

Zona rossa

I divieti, qualora la propria Regione arrivasse a una situazione simile, sono uguali per tutti. Non si può uscire dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità o urgenti. Bar e ristoranti ovviamente chiusi ma è permesso l'asporto. Serrande abbassate anche per i negozi. Esclusi i supermercati, le tabaccherie, le farmacie, le edicole.