Coravin, la liberazione del wine lover

“Volevo gustare qualsiasi vino al bicchiere, senza temere di sprecarlo”. Per questo Greg Lambrecht ha inventato Coravin, la tecnologia per la conservazione del vino che ha rivoluzionato il modo di fruire il nettare di Bacco al ristorante e in enoteca ma anche a casa. Coravin è stato commercializzato nel 2013. Si tratta di un meccanismo che consente di estrarre da una bottiglia il quantitativo di vino desiderato senza aprirla e quindi di conservare perfettamente il vino rimasto nella bottiglia. Dal 2013, grazie a un’innovativa gamma di prodotti brevettati, Coravin permette di apprezzare un buon bicchiere di vino senza stappare la bottiglia e di conservarla a lungo in perfette condizioni. Si presenta come una sorta di cavatappi tecnologico, che grazie a un sottile ago che attraversa delicatamente il sughero estrae il prodotto e nel contempo sostituisce il liquido con del gas argon impedendo così all’ossigeno di penetrare nella bottiglia.

Una volta rimosso l’ago, il tappo torna alla sua forma normale, mantenendo il vino rimanente fresco come il giorno in cui è stato imbottigliato, per mesi o anni. I vantaggi di una simile tecnologia sono molteplici: il primo è la possibilità di gustare qualsiasi vino senza la preoccupazione di dover terminare la bottiglia, ciò che di solito costituisce un sostanzioso freno. Grazie al Coravin i ristoranti hanno iniziato a proporre al calice una più ampia varietà di vini, giacché prima avevano molte remore ad aprire un Sassicaia per servirne solo uno o due calici temendo che poi non riuscissero a smerciare il resto prima che il vino iniziasse a deteriorarsi. Questo incoraggia anche un consumo più moderato e consapevole del vino, spinge a provare etichette differenti delle quali magari non si ordinerebbe una bottiglia intera per paura di restarne delusi, risolve il problema di abbinare vini diversi a diversi piatti nello stesso pasto, consente a una coppia o a un gruppo di amici di bere ciascuno il vino che predilige senza l’obbligo di fare scelte condivise. E poi, volete mettere il piacere di bere finalmente quel vino che conservate per un’occasione speciale che non arriva mai conservando il resto della bottiglia in perfette condizioni per il caso che quell’occasione finalmente si presenti?

Nel corso degli anni la gamma dei prodotti Coravin si è ampliata con nuovi accessori, come l’aeratore Coravin Timeless, che aera il vino durante la mescita garantendo in tempo praticamente reale gli effetti di una decantazione di 60-90 minuti e gli speciali tappi che consentono di utilizzare Coravin anche nelle sempre più diffuse bottiglie chiuse con il tappo a vite. I prodotti Coravin sono acquistabili sul sito coravin.it. Il modello Timeless Three+ costa 259,99 euro, quello Timeless Six+ 399,99 e l’Eleven, che grazie alla connessione all’app Coravin Moments vanta funzioni ulteriori come le velocità di mescita personalizzate, la possibilità di verificare lo stato del sistema e i promemoria per la sostituzione delle capsule, 599,99. Coravin Sparkling, che lavora sui vini spumanti, costa 449,99. Il più semplice Coravin Pivot prevede invece la rimozione del tappo originario che viene sostituito da un apposito tappo in plastica che consente di versare il vino conservando il resto per qualche settimana. In questo caso il prezzo è di 129,99 euro. Qualche giorno fa Coravin ha annunciato la nomina di Dave Krupinski a Chief Executive Officer con l’obiettivo di “accelerare la crescita su scala globale dell’azienda”.