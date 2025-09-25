La festa del cioccolato da Sir Oliver

Trentadue gusti, tutti senza lattosio e senza glutine. E uno più goloso dell’altro. Sono i protagonisti del Cioccolato Show, l’evento più goloso dell’anno che si terrà il 27 e 28 settembre alla gelateria Sir Oliver, in via Garibaldi 31D a Novate Milanese, e che è giunto alla sua undicesima edizione. Un modo per celebrare la fine dell’estate e per ricordare che il buon gelato è buono tutto l’anno, non solo quando fa caldo.

Un evento molto atteso dagli amanti del gelato e del cioccolato dell’hinterland milanese e che avrà tra i gusti disponibili alcuni fondenti intensi, come la Massa di cacao 100 per cento Grand Cru Sur del Lago del Venezuela, un cioccolato con profilo aromatico articolato, rotondo e persistente e il Fondente al papa di szechuan con grué di cacao, realizzato con un monorigine National Arriba 74 per cento che arriva dal Perù e che è aromatizzato con un pepe molto aromatico, dal gusto pungente.

Poi ci sono in semifondenti, che spingono meno ma sono più avvolgenti: ne sono un esempio il Moka con caffè 100 per cento arabica, ganache al caffè e gocce fondenti, realizzato con un fondente monorigine Dominicana 75 per cento, poco acido e con intenso profumo di cacao, che crea un perfetto matrimonio di eleganza e profumi con il caffè; e il Bunet con amaretti e rum, un classico di Sir Oliver e già presente alle precedenti edizioni del Cioccolato Show, che celebra il tradizionale dolce piemontese un po’ fané.

Infine ci sono due gusti al cioccolato bianco, il primo al Pistacchio puro con pistacchi caramellati, un gusto che da Sir Oliver definiscono “carismatico” e che è l’unico presente in tutte le undici edizioni della rassegna; e il Bianco allo zafferano, mandarino, candito e pinoli, realizzato con un cioccolato bianco senza lattosio e con lo zafferano del Parco Agricolo della Balossa, proprio a Novate Milanese.

Sir Oliver è una gelateria nata nel 1980 ed è un indirizzo affidabilissimo per chi vuole un buon gelato artigianale. Una storia familiare di costanza e qualità: la gelateria fu aperta dai genitori di Antonella Olivieri e fu da lei rilevata negli anni successivi con l'aiuto di Maurizio Poloni, impostosi poi con gli anni come uno dei più bravi gelatai di Milano e d'Italia.

A lui si deve il gruppo Artico, con quattro indirizzi in zone fatidiche di Milano (Duomo, Isola, Città Studi e Solari) e la scuola di gelateria tra le più complete del nostro Paese. Con Antonella e Maurizio lavorano oggi anche la figlia Laura e Fabio Ciardi.

Il Cioccolato Show si terrà sabato 27 dalle 15 alle 23 e domenica 28 dalle 11 alle 13 e dalle 14,30 alle 22,30.