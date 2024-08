The Gardener, il gin di Brad Pitt

Ascolta ora 00:00 00:00

Il legame tra Brad Pitt e la Provenza è noto da anni, fin da quando l’attore si accompagnava all’ex moglie Angelina Jolie, ed è certificato anche dal fatto che la coppia acquistò assieme una tenuta vocata alla produzione di vini rosati, Chateau Miraval, su cui hanno poi litigato parecchio. Ma questa è un’altra storia. Forse per consolarsi dei dolori dell’esperienza enologica, Pitt ha deciso a un certo punto di dare una nuova forma alcolica al suo amore per il Sud della Francia. E gli è balzato in mente di produrre un gin che recasse in sé i profumi magnifici della Provenza e lo gioia di vivere della Costa Azzurra. Una parola.

Per realizzare il suo sogno, Pitt aveva bisogno di qualche complice. Ha così pensato di rivolgersi a una famiglia amica, la famiglia Perrin, punto di riferimento per la produzione di grandi vini nella Valle del Rodano. Pitt ha pensato che il loro know how di vignaioli da cinque generazioni - furono i primi in Francia ad adottare metodi biologici alla viticoltura a metà del XX secolo – potesse essere un buon punto di partenza. E poi si sa, chi ha le mani in terra ha anche i piedi sulla terra. Insomma, serviva un po’ di spirito pratico.

Certo, però: fare un gin non è esattamente come fare un vino, anche se la propensione all’assoluta qualità può essere applicata a entrambi i prodotti. E qui entra in campo l’alchimista: Tom Nichol, ex mastro distillatore Tanqueray, con oltre quarant’anni di esperienza nell’arte del gin, seconda persona al mondo a vincere il Gin Guild Award nel 201. È stato lui che i Perrin hanno scelto per creare l’equilibrio di The Gardener, un London Dry Gin certificato 100 per cento organico e totalmente made in France: un gin elegante e fresco, di stile classico, notevole per l’equilibrio tra i cari ingredienti, che sono botaniche di altissima qualità tra le quali emergono ginepro, angelica, coriandolo e liquirizia, e poi il pompelmo e l’arancia, sia dolce sia amara, provenienti dal cuore della Costa Azzurra.

Il gin The Gardener presenta al naso un piacevole aroma di ginepro e un leggero sentore di arancia, con un ricordo di ribes nero. In bocca si comporta magnificamente, con un gusto è armonioso e vellutato, con le note di agrumi e ginepro in perfetto equilibrio e un finale ben lungo. Sarà la suggestione, ma assaggiando The Gardener si percepisce davvero come si tratti di un omaggio alla Costa Azzurra (e una sfumatura di azzurro caratterizza il colore cristallino del gin). La bottiglia, poi, è un chiaro riferimento al mare che bagna la Francia mediterranea ed è stata disegnata dallo stesso attore. Le sfaccettature, pensate per riflettere la luce, richiamano i riflessi che si muovono sulla superficie dell’acqua, e rendono la bottiglia un interessante oggetto di design. Di pregio anche il tappo, realizzato in legno di quercia decorato con un’incisione che vuole richiamare il sodalizio tra le tre anime di The Gardener: l’aria rappresentata da Brad Pitt e dai suoi sogni; la terra costituita dalla praticità dei Perrin; e il fuoco corrispondente al talento di Tom Nichol. Un tantino retorico, forse: ma assaggiando un buon gin si diventa insospettabilmente predisposti alla poesia.

The Gardener Gin ha

un volume alcolico di 42 gradi ed è disponibile in bottiglia da 70 cl. È distribuito in Italia da Ghilardi Selezione ed è venduto nelle migliori enoteche e anche on line, dove risulta avere un prezzo tra i 40 e i 50 euro.