Gelati estate 2024: la sfida dei brand continua, ripensando i classici

Fra le motivazioni più “dolci” per cui sarà ricordata l’estate 2024, andrà sicuramente annoverata la discesa in campo dei grandi classici del settore dolciario, proposti in versione gelato per bar e grande distribuzione: dalle Gocciole ai Pavesini, a Panettone e Pandoro, a Nutella. Ne avevamo dato già qualche anticipazione ma, alla luce dei recenti sviluppi, riteniamo assolutamente necessario un aggiornamento su cosa potremo trovare, in particolare nei supermercati, da qui alla fine di questa bizzarra stagione estiva.

Nutella Ice Cream & Co.

In molti, soprattutto i Nutella dipendenti, si saranno chiesti come mai alla Ferrero non ci avessero pensato prima, considerando anche che buona parte delle gelaterie artigianali ne realizzano da tempo una propria versione in forma di variegato. Alla fine però, è arrivata: Nutella Ice Cream, vaschetta gelato da 230 grammi (che ricorda nella forma i bicchieri in cui veniva commercializzata negli anni ’70) composta da gelato alla nocciola e cacao, alternato a strati dell’iconica crema spalmabile, che ne “sigilla” la parte superiore. Prezzo consigliato per la grande distribuzione, 4,99 euro a barattolo.

Questa novità si unisce ad altre versioni di classici dell’azienda di Alba, come Kinder ice cream (confezione da 4 x 38 gr, 3,79 euro), versione “primavera-estate” della nota barretta, così come avviene per Bueno (confezione da 4 x 62, 3,79 euro ca), Pocket Coffee gelato (confezione da 4 x 41 gr, 3,59 euro ca, anche in versione mocaccino), Rocher (confezione da 3 x 46 gr 3,99 euro), e Raffaello confezione da 4 x 47 gr, 3,59 euro), declinati in differenti varianti.

Leone: anche le pastiglie si “raffreddano”

Se i cioccolatini “sbarcano” nei nostri freezer in versione gelato, perché privare di questa possibilità le caramelle? Ad accettare la sfida estiva è Leone 1857, celebre azienda del settore, che propone quattro gusti di gelato, gluten free, realizzati in collaborazione con Cascina Biraga, che utilizza latte da filiera corta e controllata. Si tratta di Violetta, ispirato all’aroma delle celebri pastiglie Leone, mixato con il fiordilatte, Stracciatella, con cioccolato grezzo Leone (cacao, vaniglia e zucchero di canna), Cioccolato Grezzo Leone e Sorbetto Spritz, gusto fresco e privo di lattosio. Disponibili in tre formati: monoporzione da 90 grammi, con confezione in carta 100% riciclabile, 2,49 euro; bi-pack da 180 grammi, 3,99 euro; pinta da 320 grammi, 5,49 euro.



Sammontana fa il “Bis!” e punta sul mango

Variazione sul tema evergreen del biscotto, Bis! viene proposto al cioccolato con crumble red velvet, cioè gelato al gusto vaniglia con cioccolato e amarene , variegatura e copertura al gusto amarena, oltre che nelle versioni Croccantino e Pistacchio. Confezione da 4 pezzi, gr 200, 4,29 euro ca. Per chi invece volesse orientarsi verso gusti più esotici, Gruvì mango ramingo potrebbe essere il gelato giusto: yogurt, sorbetto al mango, copertura al mango con granella di mango. Confezione da 4 x 60 gr, 4,99 euro ca.

Loaker: il wafer diventa biscotto (gelato)

Ma oltre a produrre gelati per il proprio marchio, Sammontana ne realizza anche per altri prestigiosi brand: dall’azienda di Empoli arriva anche il Biscotto Loaker, nella classica versione Napolitaner, (nocciola e cacao avvolti da variegatura e racchiusi tra due biscotti) che prende il nome dai celebri wafer, e Latte alpino (unito a panna fresca e racchiuso tra due biscotti). Per entrambi i gusti, la confezione da 4 x 66 gr costa 4,89 euro ca.



Kit Kat, quando lo snack si fa cono (e non solo)

Dal gruppo Froneri arriva la versione gelato di un celeberrimo snack, Kit Kat Nestlè, nelle varianti gelato alla vaniglia e gelato al cacao, oppure solo cacao, tutte con l’inconfondibile wafer ricoperto di cioccolato al latte nel

mezzo. Confezione da 4 X 63,3 gr, da 4,49 euro. Per gli incontentabili, c’è anche il cestello da 321 gr, con gelato alla vaniglia con variegatura al cacao e granella di biscotto ricoperta da cioccolato al latte 3,97 euro ca.