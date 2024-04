Gelati estate 2024: dalle Gocciole ai Pavesini, le novità in arrivo nei supermercati

Nonostante le condizioni meteo di questi giorni ci inducano a pensare il contrario, la stagione estiva, almeno da calendario, è data in arrivo. E anche per l’estate 2024 si preannunciano interessanti novità sul fronte gelati, fra “alleanze” di giganti del food che si rinnovano con proposte inedite, e classici che si presentano in nuove versioni. Pensando, allora, alle calde giornate estive, vediamo cosa troveremo nei banchi frigo dei supermercati.

Algida e Barilla rilanciano

Forti del successo riscosso con i gelati Pan di Stelle, Baiocchi, Ringo, Togo e Gocciole, i due grandi marchi hanno stretto nuovamente una “glaciale” alleanza. Per l'estate 2024, l'offerta si arricchisce ulteriormente con i gelati Pavesini, Ringo e Gocciole in vaschetta, che segnano un'ulteriore tappa nel percorso di collaborazione iniziato nel 2021, con l'obiettivo di valorizzare i marchi italiani iconici nel settore dei gelati. Debuttano in versione gelato i Pavesini in versione vaschetta, con un gusto che richiama il tiramisù. Per Gocciole e Ringo, già presenti sul mercato come gelato sandwich, arriva invece la vaschetta.

Andando a scoprire qualche dettaglio più “goloso”, le vaschette presentano strati alternati di gelato e biscotti, fedeli al gusto originale dei prodotti da forno da cui prendono il nome. Si punta su ingredienti di prima qualità, con utilizzo esclusivo di latte italiano. Scelte, poi, confezioni sostenibili: le vaschette sono interamente realizzate in carta riciclabile. I prezzi (al netto di eventuali offerte): 4,99 euro circa per la vaschetta da 435 gr di Pavesini tiramisù, 4,99 circa per la vaschetta da 445 gr dei Ringo, 4,99 per la confezione da 435 gr di Gocciole in vaschetta.

Classici che si rinnovano

Chi volesse restare sui “classici”, anche se rivisitati, potrà trovare soddisfazione con Cornetto Cuore di Cialda e Cornetto Cuore di Caramello. Il primo presenta un sottile rotolo di wafer ricoperto di cioccolato, avvolto da crema alla nocciola. Il secondo, invece, racchiude un cuore di caramello salato. I prezzi: 5.99 euro circa per la confezione da 6 gelati di Cornetto Algida Cuore di Cialda, 348 gr, 5.99 circa per il Cuore di Caramello, confezione da 6 Gelati, 342 gr.

Novità anche per Magnum, con le versioni Wonder, Chill ed Euphoria. Magnum Wonder è un gelato alla vaniglia avvolto da un cuore di datteri e mou, ricoperto da uno strato di cioccolato bianco al caramello e guarnito con mandorle caramellate. Magnum Chill si presenta con un mix di gelato alla vaniglia e biscotti, con un cuore di sorbetto al mirtillo, avvolto da una copertura di cioccolato al latte con pezzi di biscotto. Magnum Euphoria, conosciuto anche come Pink Lemonade, è composto da gelato al limone, cuore di sorbetto al lampone, e copertura di cioccolato bianco con cristalli di frutti rossi. I prezzi: da 4,99 euro per le confezioni da 3 gelati di queste novità, 208/210 gr circa.

Gli altri non stanno a guardare

Se Algida e Barilla “calano gli assi”, un altro importante competitor del settore non è da meno. Anche quest’anno Froneri, titolare di prodotti come Nuii, Maxibon, Coppa del Nonno, lancia alcune novità.

La linea di stecchi gelato Nuii propone per l’estate in arrivo nuove combinazioni, come Mandorle caramellate salate e Miele della Nuova Zelanda: gelato alla vaniglia con variegatura al miele, ingrediente sempre più apprezzato, ricoperto di cioccolato al latte con pezzetti di mandorle caramellate salate per un mix di dolce e salato. Prezzo per la confezione da 3, 214 gr, 3.99 euro. Nuii Cocco e Mango Indiano è composto invece da gelato al cocco arricchito da una variegatura di sorbetto al mango di una pregiata varietà indiana, ricoperto da cioccolato bianco con scagliette di cocco. Entrambe queste novità sono adatte a vegetariani, il cacao utilizzato è certificato Rainforest Alliance, prodotto in modo equo e sostenibile, così come i bastoncini degli stecchi. Prezzo per la confezione da 3, 204 gr, 3.99 euro.

Maxibon si presenta ai suoi “fans” con il nuovo Coconut Paradise, gelato al cocco racchiuso tra biscotti ai cereali, con una copertura croccante al cioccolato bianco e inclusioni di cocco tostato. Prezzo per la confezione da 4, 228 gr, 4,95 euro circa.

Ma non finisce qui: dalla collaborazione tra Bauli e Tonitto 1939, azienda ligure che produce sorbetti e gelati senza zuccheri aggiunti, nascono i nuovi barattoli di gelato al pandoro, panettone e croissant all’albicocca. Nelle intenzioni dei produttori, il gelato al pandoro vuol essere “una rivisitazione della tradizione”, quella del panettone una “fusione di gusti, che mescola i sapori del panettone tradizionale con frutta candita e uvetta”, mentre con il gelato al croissant all’albicocca l’idea è di "reinventare la classica colazione italiana". Attendiamo di saperne di più, anche per quanto riguarda i prezzi.

Nel frattempo, la sfida del gusto per l’estate 2024 è ufficialmente aperta, spetta agli amanti del gelato il “difficile” compito di decretare il vincitore.