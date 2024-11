I “campioni del mondo” dei cocktail in tournée nei Bvlgari Hotel italiani

Ascolta ora 00:00 00:00

I baristi del migliore cocktail del mondo in tournée in Italia. Due “mixology night” a quattro mani che si sono tenute nei Bvlgari Hotel di Milano e di Roma. Protagonisti i bartender di Handshake Speakeasy di Città del Messico, di recente è stato nominato dalla World Fifty Best Bars, che ha svelato la sua classifica il 22 ottobre a Madrid, il migliore bar del mondo. Così lunedì 28 ottobre il bar manager del Bvlgari Hotel Milano, Patrick Greco, si è esibito dietro al bancone con l’head bartender di Handshake Speakeasy, Brad Elizalde. Presenti alla serata anche i comproprietari del locale messicano, Marcos di Battista e Rodrigo Urraca. E il 31 ottobre, la replica al Bvlgari Bar, al quinto piano dell’Hotel di Roma. Per l’occasione, “gli Handshake” hanno ideato il drink limited edition “Milano-Roma” – con Gin Peter in Florence, foglie di fico, vermouth rosso Di Battista bitter, cocco e arancia ­- dedicato alle due città, che rimarrà in carta in entrambi i Bvlgari Bar per solo un mese e che consentira anche a chi non ha potuto partecipare alle due serate e non potrà recarsi a Città del Messico di provare un drink “campione del mondo”. Tra gli altri cocktail proposti nella serata milanese ideati da Handshake Speakeasy il “Di Battista Spritz”, il “Di Battista Shakerato” (no, l’esponente dei Cinque Stelle non c’entra, è il nome di uno dei proprietari del locale messicano), “Basil Garibaldi”; a cura del Bvlgari Bar: “4 Quarters”, “Rose in Florence”, “Tomatista”.

Handshake Speakeasy, situato nel quartiere Colonia Juàrez di Città del Messico, quest’anno ha ottenuto doppio titolo: migliore bar del Nord America 2024 e del mondo secondo la classifica The 50 Best Bars. Ispirato all’epoca del Proibizionismo, il locale offre un’esperienza su due piani con un’estetica che richiama il fascino del “Grande Gatsby” di Francis Scotto Fitzgerald. Il menu dei drink può sembrare minimalista a prima vista, ma grazie alle avanzate tecniche culinarie del capo barman Eric Van Beek, ogni cocktail è una creazione complessa che richiede fino a 48 ore di preparazione. Al centro del bar si trova un laboratorio nascosto, gestito da Yiyi Aparicio, dove il team sperimenta quotidianamente. Il bar produce anche un proprio bitter, il Di Battista, in onore di uno dei co-proprietari.

Patrick Greco ha scoperto la sua passione da piccolo e, con le idee chiare sulla sua futura professione, ha iniziato a lavorare in alcuni bar della Riviera Romagnola. Nel 2001 frequenta la Flair Academy e partecipa a numerosi corsi di specializzazione per affinare le sue tecniche. Nel 2008 approda al Bvlgari Hotel Milano dove può scatenare la sua creatività. Nel 2013 assume il ruolo di Bar Manager mettendo la sua esperienza a servizio della formazione e del training dei Bar Bvlgari.

Sotto la sua guida, nel 2024, il Bar del Bvlgari Hotel Milano è stato premiato come uno dei miglior bar d’albergo dai Barwards di Bargiornale ed è stato citato come uno dei migliori cocktail Bar d’albergo in Italia dalla Guida Gambero Rosso.