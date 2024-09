I grandi chef per la ricerca contro il cancro

Ascolta ora 00:00 00:00

Le stelle della cucina si mobilitano in favore della ricerca contro il cancro. Ottobre è infatti il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e giovedì 10 ottobre Eataly Milano Smeraldo ospiterà una cena preparata da alcuni dei più blasonati chef che lavorano in Lombardia e il ricavato verrà interamente versata a Fondazione Umberto Veronesi ETS, a sostegno di un progetto di ricerca scientifica sulla medicina personalizzata per la cura del tumore al seno. L’obiettivo è quello di valutare in che modo il test genomico HER2DX possa aiutare i medici sul processo decisionale riguardo alle terapie per tumori al seno HER2+ in stadio iniziale.

E a questo importante obiettivo potranno contribuire anche i gourmet milanesi che decideranno di partecipare alla serata acquistando il biglietto della cena. Saranno ripagati da un menu irripetibile. Si partirà con la Pizza al vapore, brioche con funghi e tartufo, sandwich di ragusano preparata da Viviana Varese, che a Eataly Smeraldo è di casa avendo condotto per anni il ristorante fine dining della struttura, ViVa, una stella Michelin, e che ora è andata a deliziare gli ospiti di Passalacqua a Moltrasio, su lago di Como, recentemente classificato al secondo posto nella classifica 50 Best Hotels dei migliori alberghi del mondo. Seguirà il leggendario Uovo soffice con funghi, fichi, uva e polvere di alloro di Carlo Cracco, stellato alla Galleria Vittorio Emanuele e che di recente ha annunciato l’avvio della sua collaborazione con Eataly, per cui curerà il ristorante italiano Terra nel negozio di Londra. Poi ecco i sempre generosissimi fratelli Cerea del tristellato Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo), che proporranno il Raviolino del plìn alla carbonara, un incontro tra le tradizioni piemontesi e quelle romane; quindi il secondo è affidato ad Alessandro Negrini e Fabio Pisani, gli chef del Luogo di Aimo e Nadia di Milano (una stella Michelin), tra i migliori interpreti assoluti di una cucina pienamente italiana, come dimostrerà certamente anche la Guancia di vitella di Fassona al Barolo chinato con carota all’aceto di lamponi e profumo di cardamomo. Infine il dolce, preparato da Marco Pedron della pasticceria e gelateria Felice di Milano: Lussuriosa il promettente nome del piatto. I drink in abbinamento, l’acqua e il caffè sono inclusi nel prezzo del biglietto, che è di 180 euro a persona e può essere prenotato su www.eataly.it/milano. Chi, addolcito dalla magnifica cena, vorrà fare ulteriori donazioni, potrà farlo la sera stessa.

L’appuntamento con la Cena delle stelle è previsto per le ore 20 negli spazi del nuovo ristorante Eataly Food&Pizza Theatre, situato al secondo piano del negozio, che così svelerà anche la sua nuova veste. La serata, organizzata in collaborazione con La Cucina Italiana, sarà introdotta da Maddalena Fossati Dondero, Direttore della storica rivista, e impreziosita dalle note del Quartetto Effe, che offrirà un accompagnamento musicale.

La Cena delle stelle si inserisce nel palinsesto dei dieci giorni di festa che da giovedì 3 ottobre celebrano il nuovo Eataly Smeraldo. Il flagship milanese festeggia dieci anni dalla sua apertura presentandosi con una veste completamente rinnovata e contemporanea e una ricca programmazioni di eventi culturali.