San Valentino, cosa preparare per una cena afrodisiaca tra innamorati

Romanticismo, passione, un menu goloso e afrodisiaco, gli ingredienti che non devono mancare per trascorrere una festa di San Valentino perfetta. L’ideale per appagare i sensi e per stuzzicare il palato, mixando toni briosi e piccanti con profumi delicati e sapori intensi. Non solo ostriche, peperoncino e champagne, ma anche fragole e limone, gamberi fino all’insospettabile radicchio.

Istituita nel 496 d.C. da papa Gelasio I, in sostituzione della festa pagana dei Lupercalia, San Valentino celebra sia il martire cristiano che l’unione tra gli innamorati. Non solo una ricorrenza commerciale ma anche l’occasione per trascorrere una serata romantica, creando la giusta atmosfera, preparando una cenetta golosa e stuzzicante. Servendo pietanze e cibi gustosi e afrodisiaci, da condividere con il partner.

Le origini della festa degli innamorati

Perché si festeggiano gli innamorati nel nome di San Valentino? La ricorrenza più amata di sempre affonda le sue radici nell’antichità, esattamente nel 496 d.C. quando, come accennato, papa Gelasio I decise di porre fine alle celebrazioni dei Lupercalia del 15 febbraio. Ovvero una festa pagana e rurale dedicata al dio della fertilità e protettore del bestiame, Luperco, e incentrata su una serie di rituali sfrenati, con tanto di sacrifici di animali e qualche nudità.. Vista la natura lontana dai dettami cristiani il papa decisi di anticiparla al 14 febbraio, trasformando San Valentino martire nel protettore dell’amore, del matrimonio e degli innamorati. Con il passare dei secoli la festa, nota in molti paesi del mondo, trova la sua massima espressione tramite la celebrazione dello scambio di doni, fiori, ma anche bigliettini romantici, dolci e ovviamente oggetti e regali a forma di cuore.

Il menù per una serata romantica

Il modo migliore per festeggiare a dovere la festa del 14 febbraio è quello di creare personalmente un menu dedicato, preparando piatti gustosi e intriganti. Ma anche realizzando la giusta atmosfera apparecchiando la tavola con tocchi di rosa e rosso, e disseminando per casa candele e luci soffuse per un’intimità romantica e avvolgente. Il cibo è il vero protagonista della serata, e per stuzzicare il palato e i sensi è bene puntare su alcuni alimenti considerati raffinati e afrodisiaci. Da servire in tavola e condividere con il partner, ecco quelli che non possono mancare:

Antipasto

Un classico di sempre sono le ostriche, considerate afrodisiache per l’alta presenza di zinco utile per la salute ormonale. Da servire aperte, freschissime su un vassoio di ghiaccio, prive dell’acqua in eccesso con l’aggiunta di zenzero grattugiato e del succo di lime o limone fresco. In alternativa si possono servire gamberi scottati e serviti in coppa, marinati con succo di lime e pepe rosa

Prima Portata

Un risotto mantecato al tartufo nero è l’ideale, oppure in alternativa delle gustose tagliatelle al tartufo nero dal sapore raffinate e dal gusto intenso. Il successo del tartufo nero risiede nel suo profumo che cattura i sensi e dona benesse, in tandem con il gusto considerato afrodisiaco per la presenza di componenti steroidei o sostanze simili al testosterone che aumentano il desiderio e la passione.

Seconda Portata

Per proseguire si possono preparare degli straccetti di pollo da saltare in padella con salsa agrodolce e peperoncino. Oppure pesce spada con pomodorini saltati in padella, capperi e peperoncino piccante. Ed è proprio lui il protagonista, grazie alla presenza della caspaicina che favorisce la vasodilatazione e l’afflusso di sangue nelle zone intime. Inoltre contiene vitamina E e C, ottime per la libido e il metabolismo.

Contorno

Il radicchio è considerato un cibo afrodisiaco più per la forma che per le sue proprietà, anche se la presenza di sali minerali agevola un benessere fisico generale. La varietà Rosa di Gorizia è quella giusta da servire in tavola, perché ricorda una composizione floreale e si può irrorare con olio, un pizzico di sale, pepe nero e zenzero fresco.

Dolce

Perfetta la mousse di cioccolato con peperoncino e zenzero fresco, oppure le fragole da intingere nel cioccolato fondente e da servire con zenzero fresco grattugiato.

La spezia contiene gingerolo, favorisce la vasodilatazione, dona energia, supporta gli ormoni e la libido.

Il tutto accompagnato da un vino fresco di classe, invitante e avvolgente per concludere la cena, oppure da uno champagne di classe brindando all’amore e alla passione.