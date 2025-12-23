Pressione alta, come abbassarla grazie alle spezie: 6 che non devono mancare in cucina

Stress, abitudini sbagliate, uno stile di vita frenetico e ricco di scelte dannose, sono solo alcune delle cause principali dell'ipertensione. Una condizione fin troppo ricorrente, spesso condizionata anche dall'età, dalla presenza di patologie e da una predisposizione genetica. Per tenere a bada livelli troppo alti si può ricorrere a una serie di rimedi di natura medica e officinali, abbracciando uno stile di vita più regolare arricchito da un'alimentazione sana ed equilibrata.

Tra le soluzioni che possono offrire supporto, in particolare in cucina, le spezie occupano un ruolo di rilievo perché possono sostituire perfettamente uno dei nemici giurati della pressione: il sale. Migliorando al contempo la circolazione sanguigna e favorendo il benessere cardiovascolare. Scopri quali sono quelle più utili e come utilizzarle in cucina.

Pressione alta, tutte le cause scatenanti

La pressione alta, o ipertensione, è una condizione molto ricorrente con diverse cause scatenanti e si suddivide in:

, favorita da una predisposizione familiare o genetica, dall'avanzare degli anni, dallo stile di vita basato su un'alimentazione ricca di sodio, dallo stress, dalla mancanza di un'attività sportiva e dalla troppa sedentarietà, dall'eccesso di alcolici e fumo; ipertensione secondaria, favorita da una serie di problematiche mediche di tipo renale, ormonali, dal diabete, dalle apnee notturne, dall'utilizzo di alcuni farmaci, e che può presentarsi anche in gravidanza.

Si parla di pressione alta quando il sangue esercita una pressione eccessiva all'interno delle pareti arteriose, raggiugendo valori sistolici uguali o superiori a140 mmHg (millimetri di mercurio) e valori diastolici superiori a 90 mmHg. Una condizione che può manifestarsi anche attraverso una sintomatologia ricorrente come mal di testa di prima mattina, capogiri e stordimento, ronzii nelle orecchie, visione offuscata, a volte sangue dal naso, ma anche stanchezza e palpitazioni. Il più delle volte la condizione può risultare asintomatica oppure aggravarsi portando a una serie complicazioni di tipo cardiaco, renali, ictus e molto altro.

Il ruolo delle spezie nell'ipertensione

La natura offre tutte le risposte migliori per abbassare i valori di un pressione troppo alta, a partire dall'impiego benefico di piante ed erbe come il basilico, il biancospino, la betulla, la vite rossa, il timo e il prezzemolo, e molte altre. Le spezie, in particolare, sono alleate perfette per offrire un tocco in più a ricette e pietanze riducendo drasticamente la presenza del sale. Ecco quelle più valide e benefiche per la salute dell'organismo:

1. Cardamomo

Molto presente nella cucina mediorientale questa spezia trova posto nelle ricette sia dolci che salate. Dal profumo intenso e dal gusto particolare, il cardamomo è ricco di potassio perfetto per regolarizzare il battito cardiaco e la pressione. Inoltre è un valido aiuto per migliorare la digestione e sgonfiare la pancia, per contrastare l'influenza e proteggere il benessere del cavo orale e dei denti;

2. Zenzero

Noto anche come Zingiber Officinale vanta un sapore intenso e pungente, rilassa le pareti dei vasi sanguigni, aiuta a fludificare il sangue prevenendo così la formazione di coauguli e abbassa la pressione alta entro due ore dall'assunzione. È una valida alternativa al sale;

3. Aglio

Anche se botanicamente è una pianta può rientrare tra le spezie utili per la pressione, tutto merito della presenza dell'allicina che permette il rilassamento delle pareti dei vasi sanguigni riducendone la costrizione prodotta dall'ormone Angiotensina II. Inoltre l'aglio produce ossido nitrico che stimola la vasodilatazione e svolge un'azione antiossidante e vanta di proprietà antibatteriche.

4. Cannella

Non solo offre benefici per chi soffre di diabete ma agevola il rilassamento dei vasi sanguigni, abbassa il colesterolo. Contiene anche potassio e magnesio, sali minerali utili a regolare la pressione e il battito cardiaco;

5. Curcuma

La presenza della curcumina favorisce un'azione antiossidante e antinfiammatoria, migliora la funzione endoteliare legata al rivestimento interno dei vasi sanguigni, così da agevolare un'azione vasodilatatrice che riduce la pressione;

6. Peperoncino

Contrasta l'infiammazione e la presenza della capsaicina ha effetti vasodilatatori utili per migliorare la circolazione e ridurre la pressione arteriosa. Inoltre la presenza di lecitina e acidi polinsaturi riduce il colesterolo.

Introdurre le spezie nella routine alimentare quotidiana è una soluzione ottimale per il benessere del cuore, ma anche dello stesso organismo.

Uno stile alimentare più sano, in abbinamento con un'attività fisica anche se blanda, possono migliorare la qualità della vita e aiutano a. Ma in caso di dubbi è per approfondire l'argomento è importante chiedere supporto al medico di fiducia.