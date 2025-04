Radicchio, diuretico, depurativo e contrasta l'invecchiamento: come prepararlo

Tecnicamente si chiama Cichorium intybus ma è noto ai più come radicchio, può essere rosso ma anche variegato. È famoso quello di Chioggia, ma anche quello di Verona e di Treviso, di sicuro è buono, salutare e una verdura italiana IGP. Il radicchio vanta una consistenza morbida e al contempo croccante, con un gusto che mescola delicatezza con punte di amaro ma non troppo invasivo.

Nonostante sia una verdura invernale trova sempre posto sulla tavola primaverile ed estiva, ed è facilmente reperibile tutto l'anno. Consumarlo fa bene all'organismo, e ne rallenta l'invecchiamento.

Radicchio, tutte le proprietà

Parte integrante della stessa famiglia della cicoria il radicchio è una verdura molto presente tra le ricette nostrane. Non solo per quel gusto un po' amarognolo ma croccante, ma principalmente per le sue importanti qualità. Vanta una colorazione che vira dal variegato, al bianco al più noto rosso con nervature bianche, ovvero la tipologia più diffusa e comune. È molto leggero, gustoso, digeribile, ricco di nutrimento e di una serie di caratteristiche che lo trasformano in un alleato importante per la salute. Il radicchio contiene:

acqua quasi al 93%

poche proteine

sali minerali come potassio, calcio, fosforo, ferro, zinco, rame, magnesio e manganese

vitamine quali K, A, C, alcune del gruppo B

fibre

pochissimi zuccheri, carboidrati e calorie

Il radicchio quasi non contiene grassi, ma è presente l'acido cicorico che gli dona quel tono amarognolo ma saporito.

Radicchio, perchè fa bene alla salute

Il Veneto si distingue per la produzione massiccia di radicchio, non a caso il tragitto che va da Venezia a Treviso o Castelfranco Veneto è noto come la strada del radicchio. Come accennato vanta un gusto particolare ma anche una delicatezza senza pari, è l'alleato perfetto per favorire una migliore digestione. Andrebbe consumato con più frequenza perché fa bene all'organismo, e vanta molte proprietà benefiche:

depura e disintossica , la presenza di acqua favorisce una valida diuresi mentre fibre e sali minerali aiutano a pulire il fegato . Un classico delle verdure amare che stimolano la produzione di bile, vere alleate del benessere di questo organo così importante;

, la presenza di acqua favorisce una valida diuresi mentre fibre e sali minerali aiutano a pulire il . Un classico delle verdure amare che stimolano la produzione di bile, vere alleate del benessere di questo organo così importante; digestione e regolarità intestinale , le fibre presenti aiutano a rimuovere anche i gas intestinali, combattendo costipazione e stipsi. Il gusto amarognolo, anche in questo caso, facilita la produzione dei succhi gastrici, così importanti per una sana digestione;

, le fibre presenti aiutano a rimuovere anche i gas intestinali, combattendo costipazione e stipsi. Il gusto amarognolo, anche in questo caso, facilita la produzione dei succhi gastrici, così importanti per una sana digestione; amico del cuore , la presenza della vitamina K facilita la coagulazione del sangue, aiuta il sistema cardiovascolare e protegge i vasi sanguigni con il supporto degli antociani;

, la presenza della vitamina K facilita la coagulazione del sangue, aiuta il sistema cardiovascolare e protegge i vasi sanguigni con il supporto degli antociani; sistema nervoso , di grande supporto grazie al triptofano che risulta molto utile anche contro l'insonnia;

, di grande supporto grazie al triptofano che risulta molto utile anche contro l'insonnia; antianemico e amico delle ossa ;

; contrasta il colesterolo cattivo;

cattivo; antiossidante , alleato importante contro l'invecchiamento cellulare precoce e con un'azione preventiva antitumorale;

, alleato importante contro l'invecchiamento cellulare precoce e con un'azione preventiva antitumorale; diabete , le fibre presenti sono di grande aiuto nel regolare i livelli glicemici;

, le fibre presenti sono di grande aiuto nel regolare i livelli glicemici; vitamina A e flavonoidi, in supporto del benessere degli occhi e della vista.

In generale non sono note controindicazioni legate al suo consumo, ma nel caso fossero presenti intolleranze o allergie è bene evitarne il consumo.

Radicchio, come prepararlo

Grazie alla sua versatilità il radicchio si può consumare sia cotto che crudo, facilmente abbinabile con altri alimenti per creazioni culinarie davvero interessanti. Consumato crudo si può degustare in insalata oppure trasformare in pesto o patè con l'aggiunta di noci, delizioso anche in versione pinzimonio. Ma il radicchio si può anche cuocere, ad esempio si può grigliare, oppure spadellare per qualche minuto con olio, aglio e peperoncino.

Con il radicchio si può preparare un goloso risotto, delle buonissime torte salate o delle morbide lasagne, gratinare in forno o creare dei mini fagottini ripieni, sia crudi che cotti. Ottimo l'abbinamento con i formaggi dolci e cremosi, per una combinazione davvero esaltante.

Il radicchio è una verdura facile da preparare e servire, anche come semplice contorno. L'ideale da portare in tavola ogni giorno per il piacere del palato e per supportare la salute dell'organismo.

