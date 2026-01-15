La Sicilia è la regione europea della gastronomia, i prodotti del territorio in mostra tra le opere d'arte

Il 2025 è stato un anno ricco di soddisfazioni e traguardi raggiunti per il riconoscimento della Sicilia come Regione europea della Gastronomia. Un trionfo di eccellenze Dop e Igp, a dimostrazione della varietà di prodotti siciliani, allestite come quadri d'autore al fianco di opere marmoree e dipinti di grande pregio nelle sale dell'Oratorio dei Bianchi a Palermo. Un prestigioso titolo internazionale, assegnato dall'Istituto di gastronomia, cultura, arti e turismo (Igcat) alla Sicilia conosciuta in tutto il mondo per il suo agroalimentare di altissima qualità. Uno svelamento continuo di identità e contesti produttivi di pregio: dai fragranti agrumi dell’Etna, di Siracusa e Ribera ai formaggi Dop siciliani, dai pistacchi di Bronte al cioccolato di Modica, poi ancora tanto vino con i miglior vitigni dell'isola e l'olio che quest'anno ha raggiunto una produzione di altissimo livello. Un caleidoscopio di sapori e tradizioni valorizzato all’interno di un palinsesto di iniziative, partite la scorsa primavera per concludersi qualche giorno fa ma che proseguirà sull'onda dei risultati ottenuti.

Turismo enogastronomico

L’Assessorato regionale dell'Agricoltura ha messo a punto un palinsesto ricco di iniziative che ogni weekend per 8 mesi ha visto numerosi comuni delle varie province siciliane trasformarsi in veri e proprio villaggi gastronomici, in sinergia con la ristorazione, l’hotellerie, e tutti gli attori sociali del territorio con particolare attenzione alla sostenibilità, all’artigianato, alla stagionalità delle produzioni locali, nel segno di un turismo più consapevole. "Un riconoscimento - ha detto l'assessore Luca Sammartino - che premia i produttori, la nostra storia, ci arricchisce di quella che oggi è una certezza: il brand Sicilia fa innamorare, dai paesaggi ai beni culturali, ma soprattutto al gusto. Oggi il turismo si orienta sui percorsi enogastronomici e la Sicilia è capofila di un progetto che a livello internazionale premia i saperi e i sapori siciliani. Un plauso va proprio a loro che con i loro cappelli mettono in campo i saperi della tradizione culinaria siciliana per trasformare la materia prima in qualcosa di eccezionale. E poi la capacità di esportare le nostre dominazioni, le nostre cultura che si trasformano nella cucina e nella dieta mediterranea. Ci inorgoglisce la prospettiva che nei prossimi anni la Regione ha di poter attrarre investimenti ma soprattutto di valorizzare il suo turismo enogastronomico".

Le eccellenze tra le opere d'arte

A fine serata, ancora opere d'arte, questa volta culinaria, firmate dallo chef Seby Sorbello, supportato dai colleghi dell'Unione regionale cuochi siciliani. Ogni eccellenza siciliana era abbinata ad un'opera d'arte, ogni piatto della tradizone gastronomica siciliana era abbinata ad una statua marmorea o ad un dipinto. "La Sicilia è un'opera d'arte - racconta Sorbello - e abbiamo voluto raccontarla attraverso i piatti della tradizione culinaria siciliana.

Ogni piatto è abbinato ad un'opera d'arte, ogni eccellenza ha un valore unico. Sono i prodotti del territorio i veri protagonisti delle nostre ricette. Questi prodotti sono le nostre eccellenze, frutto di un particolare microclima e di terreni fertili, valore aggiunto in cucina".