Sul Garda la 74ª Fiera del Vino: cinque giorni dedicati alle eccellenze della regione

Polpenazze del Garda torna a essere il punto di riferimento dell’enologia gardesana con la 74ª edizione della Fiera del Vino, in programma fino al 2 giugno. Una manifestazione storica che da oltre sette decenni celebra la cultura vitivinicola del territorio e che quest’anno si presenta con un programma ancora più ricco, capace di coniugare degustazioni, approfondimenti, gastronomia e intrattenimento. L’evento, organizzato da Arte del Vino e Tipico Eventi in collaborazione con il Comune di Polpenazze del Garda e con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e di Regione Lombardia, rappresenta uno degli appuntamenti simbolo della stagione sul Lago di Garda. Complice anche il ponte del 2 giugno, la manifestazione si propone come un’occasione ideale per scoprire la Valtènesi, territorio collinare affacciato sul lago, caratterizzato da vigneti, uliveti e piccoli borghi che custodiscono una forte identità agricola e culturale. Sono attesi oltre 20 mila visitatori, pronti a immergersi in un percorso che racconta il meglio della produzione vinicola locale. Protagoniste della rassegna sono infatti circa trenta cantine, in gran parte espressione della Valtènesi e del Basso Garda, affiancate da aziende provenienti dalle aree del Lugana e dell’Alto Garda. Un panorama produttivo che offre una lettura completa delle diverse anime del territorio, attraverso vini che spaziano dai bianchi ai rosati, fino ai rossi più strutturati. L’accesso alla manifestazione prevede un ticket di ingresso comprensivo di calice e tracolla porta-calice, permettendo ai visitatori di muoversi tra gli stand e conoscere da vicino produttori, etichette e caratteristiche delle diverse produzioni. In degustazione sono presenti oltre 150 vini, offrendo un’esperienza pensata sia per gli appassionati sia per chi desidera avvicinarsi al mondo del vino gardesano. Uno dei momenti più significativi dell’evento è rappresentato dall’inaugurazione ufficiale, che vede la partecipazione delle istituzioni locali e di personalità del settore enogastronomico. Nell’ambito dell’apertura vengono inoltre premiate le etichette vincitrici del Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico, storico appuntamento che valorizza la qualità delle produzioni del territorio e il lavoro delle aziende vitivinicole. Ampio spazio è riservato anche alla formazione e alla divulgazione grazie al programma di masterclass ospitate nella suggestiva cornice del Castello di Polpenazze. Gli incontri permettono di approfondire la conoscenza dei vini del Garda attraverso degustazioni guidate e percorsi di abbinamento con prodotti tipici locali. Tra gli appuntamenti più attesi figura “La Vie en Rose”, dedicata al Rosa Valtènesi e ai formaggi caprini, un’occasione per scoprire uno dei vini più rappresentativi della zona. Segue “White Party”, un percorso dedicato ai bianchi del territorio, tra Riesling, Incrocio Manzoni e San Martino della Battaglia, accompagnati da selezioni gastronomiche artigianali. Il programma prosegue con un approfondimento dedicato agli abbinamenti tra i vini della Valtènesi e la selvaggina, seguito dalla masterclass “Il Re Groppello”, interamente dedicata al vitigno simbolo del territorio. Non manca uno sguardo all’evoluzione dei rosati nel tempo con una degustazione di Rosa Valtènesi di annate selezionate, mentre la chiusura del ciclo di incontri è affidata a una panoramica sulle bollicine della Riviera del Garda, tra Metodo Charmat e Metodo Classico. Accanto al vino trova spazio anche una ricca proposta gastronomica. Le vie del borgo ospitano infatti diversi food truck che propongono specialità provenienti da varie regioni italiane, trasformando la manifestazione in un vero e proprio viaggio tra sapori e tradizioni. Dalla pizza romana agli arrosticini abruzzesi, passando per hamburger gourmet e altre proposte di street food contemporaneo, il pubblico può completare l’esperienza di degustazione con un’offerta culinaria variegata e di qualità. La Fiera del Vino è inoltre occasione di intrattenimento e spettacolo. Nella corte del Castello di Polpenazze prende vita il programma musicale che accompagna le serate della manifestazione. Sul palco si alternano concerti, tribute band, spettacoli di cabaret e dj set, offrendo momenti di svago per tutte le età. Tra gli eventi in calendario figurano l’esibizione della tribute band dedicata ai Pinguini Tattici Nucleari, il concerto dei Dynamica con un repertorio che attraversa diverse generazioni musicali, lo spettacolo di cabaret e trasformismo di LeoMas e le serate affidate ai dj set. Particolarmente atteso è l’appuntamento con Pippo Palmieri, storica voce e dj dello Zoo di Radio 105, protagonista della serata del 1° giugno.

A chiudere la manifestazione sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico previsto la sera del 2 giugno, momento conclusivo di cinque giorni che celebrano il legame profondo tra il territorio gardesano e la sua vocazione vitivinicola.