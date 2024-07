Tananai, l’eleganza del Trento Doc

Ascolta ora 00:00 00:00

Borgo dei Posseri è una piccola grande azienda. Grande perché composta da una superficie totale di circa 230 ettari, ma solo 21 sono destinati a vigneto. Il resto è affidato a boschi, prati e pascoli. Siamo in Trentino, nella zona di Ala, in quelle che sono chiamate la Piccole Dolomiti. Le vigne si trovano su terreni che a partire dal 2000 sono stati convertiti da zone destinate a pascoli d’alpeggio e sono stati “popolati” con giovani vigne selezionate provenienti dai migliori vivai d’Europa. Una scelta che dice molto della vocazione alla qualità assoluta di questa azienda.

Il terreno è composto da sabbia limoso-argilloso morenica compatta, ricca di elementi ghiaiosi e ciottolosi sparsi, ma gli appezzamenti sono molto differenti per caratteristiche morfologiche, giaciture e microclimi diversi. Ci sono aree di pronunciata pendenza, ricoperte da bosco, e superfici più pianeggianti, in parte sistemate a terrazzi sostenuti spesso da muretti a secco nel lato a valle. Le condizioni climatiche sono ideali per consentire ai vigneti di esprimere livelli di finezza e di persistenza di assoluto valore. L’ambiente è praticamente incontaminato, la ventilazione costante aiuta la sanità dei nostri vigneti e la grande escursione termica tra il giorno e la notte esaltano il contenuto aromatico delle uve.

I vigneti sono allevati a spalliera con potatura a Guyot e i vitigni sono Müller Thurgau, Pinot Nero, Sauvignon, Gewürztraminer, Chardonnay, Merlot oltre ad altre varietà a scopo sperimentale. L’azienda pone grande enfasi sull’evitare l’utilizzo di prodotti fitosanitari in combinazione con trattamenti biologici e la lavorazione meccanica del sottofila, senza utilizzo di diserbanti. I vini Borgo dei Posseri sono prodotti con un grande rispetto per la tradizione enologica trentina ma con uno sguardo profondamente contemporaneo.

Borgo dei Posseri, di proprietà di Massimo De Alessandri e Maria Marangoni, che hanno negli ultimi vent’anni rivoluzionato la loro azienda agricola senza intaccare l’identità del territorio, punta molto sui vini Trento Doc, una delle denominazioni più importanti del panorama delle bollicine italiane, con circa il 30 per cento della produzione totale degli spumanti Doc. Vini eleganti, di alta quota, freschi e al contempo possenti. Di Borgo dei Posseri ho assaggiato di recente il Tananai, un cinquanta per cento Chardonnay e cinquanta per cento Pinot Nero, che fa acciaio inox per otto mesi e poi 32 mesi di affinamento sui lieviti che garantiscono una struttura considerevole considerando la notevole acidità che ne fa un grande spumante di montagna. L’abbinamento è con antipasti leggeri, paste con sughi leggeri, frutti di mare, fritti e frittate. Ma è un vino perfetto da tutto pasto. Il prezzo è attorno ai 27 euro.

Gli altri vini dell’azienda sono, tra i Trento Doc, il Tananai Rosato (100 per cento Pinot Nero) e il Tananai Zero, privo di dosaggio e con 50 mesi di contatto con i lieviti, il vino certamente più ambizioso di BdP.

Tra i vini bianchi fermi il Müller Thurgau Quaron, il Sauvignon Blanc Furiel, il Gewürztraminer Arliz e la cuvée Malusel, a base Müller Thurgau con Chardonnay, Sauvignon Blanc e Gewürztraminer. Tra i vini rossi fermi ecco i Pinot Nero con le etichette Paradis e Paradis Plus e il Merlot Rocol.