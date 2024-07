"Bata selfie con l'orso depresso", la polizia lancia l'allarme. Animali stressati

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo l'Italia ha problemi con gli orsi, in America a quanto pare, le cose vanno peggio, tanto che è dovuta intervenire la polizia di Tampa e i forestali della Florida, visto l'enorme numero di automobilisti che si sono fermati per fare i selfie con quello che ormai da tempo è stato soprannominato "l'Orso Depresso".

Animali stressati

Numerosi sono stati gli avvistamenti di un plantigrado nero seduto vicino ad un palo del telefono sul lato nord della Highway 98 vicino a County Road a Santa Rosa Beach, e altrettanti gli automobilisti fermi per riuscire a fare un selfie con l'animale che è apparso estremamente stressato. " L'orso chiaramente non aveva nessuna voglia di farsi fotografare e mostrava forti segni di stress " ha spiegato l'ufficio dello sceriffo della contea di Walton.

Le segnalazioni sui social

Tanti gli utenti che hanno scritto sui social denunciando il fatto tra cui. si legge, Stacie Webb: " Non posso credere alla quantità di persone che si fermano fare foto, e non lo fanno per avvertire i guardiacaccia di mettere in sicurezza l'animale" . Whitney Michelle ha scritto:" Ho diversi amici che lo hanno visto, insieme ad una lunga fila di persone che si avvicinavano per farsi delle foto ".

Le associazioni animaliste

Viste le numerose segnalazione la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha diramato un comunicato per mettere in guardia gli avventati automobilisti dei possibili rischi di un tale comportamento: " Non avvicinarsi per nessun motivo agli orsi, soprattutto a quelli che mostrano segni di aggressività come quello segnalato in questi giorni; e chiunque lo avvisti, è invitato a contattare la hotline Wildlife Alert" .

Nel frattempo il Governatore dell Florida Ron De Santis ha firmato un disegno di legge che rende legale l'uccisione degli orsi per leggittima difesa, creando non poche proteste da parte degli animalisti, anche visti gli atteggiamenti segnalati delle persone che avvicinandosi agli animali vengono percepiti da questi come un pericolo.

Le leggi della Florida

Nello stato della Floria è illegale nutrire intenzionalmente gli orsi o lasciare cibo e spazzature che potrebbero farli avvicinare. Nei parchi i forestali raccomandano di mettere in sicurezza i bidoni della spazzatura. Di evitare di urlare, usare strumenti che possono provocare rumore come le trombe ad aria che potrebbero spaventarli e provocare, per difesa, un attacco.

In ogni parco sono state affisse alcune regole precise per i villeggianti e i residenti:

• Mettere al sicuro il cibo e i rifiuti e gettarli negli appositi contenitori la mattina e non la sera.

• Proteggere i giardini, i terreni e il bestiame come recenzioni elettriche

• Raccogliere i frutti maturi da qualsiasi pianta o albero e rimuovere tutti i frutti caduti a terra.

• Nelle zone in cui sono stati avvistati gli orsi, moderare la velocità sia all'alba che al tramondo.

• Non lasciare mai cibo per animali all'aperto.

• Pulire e riporre le griglie dove è stato fatto il barbecue dopo ogni utilizzo.

• Rimuovere o proteggere le mangiatoie per gli uccelli o gli animali selvatici.

• Avvertire i vicini in caso di avvistamento.